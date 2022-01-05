殺老闆致房屋成凶宅遭求償 錢莊3員工判賠122萬元

員工唐世豪、陳天賜及江昶濬覬覦地下錢莊老闆施正雄財產，於108年間將施男殺害焚屍。被害者家屬以新北房屋成凶宅向3人求償，新北地院日前判決3人賠償122萬餘元，可上訴。

根據新北地方法案判決書，唐世豪等3人於民國108年5月間因覬覦施正雄的財產，且與施正雄常有放款業務處理上的口角爭執，預謀將施正雄殺害後焚屍。

同年6月16日，江昶濬與唐世豪佯稱要繳回新台幣120萬元現金，與施正雄相約見面，因談話過程中發生口角，唐世豪用自備的25公分長水果刀朝施正雄腹部猛刺，江昶濬則將施正雄抱住、阻止他掙扎，再由陳天賜以開山刀朝施正雄後頸、左腹部揮砍，不顧施正雄哀求「有話好好商量」，仍將他殺害。

一審新北地方法院判唐世豪及陳天賜無期徒刑、江昶濬18年徒刑，案經上訴，二審由台灣高等法院審理，去年4月間宣判，駁回上訴，維持3人原判決刑度，全案還可上訴。

家屬另提求償指，新北房屋因3男殺人行為變成凶宅，交易價值減損，求償500萬元；唐男等人則辯稱，施男死亡時間並不能確定是在新北房屋，也有可能在車上，且警方最後在宜蘭發現屍體，宜蘭那邊才是凶宅。

唐男等人並指，新北房屋很偏僻，是沒有電梯的老舊公寓，家屬所提價值也不符合市價，且前屋主因為欠施男錢，還不出來因此自殺，所以該屋早已是凶宅。

法官依刑事判決認定，施男死亡地點位於新北房屋內，且唐男等人亦未提出其他相關事證供法院審酌，遂不採信辯詞；3人殺人行為已導致屋成凶宅、房屋價值跌落，經鑑定減損金額約122萬餘元，去年12月30日判決3人賠償損失。