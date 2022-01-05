周玉蔻的「放言」指大陸商人是大詐騙家 判賠12萬元

周玉蔻成立的網路媒體「放言Fount Media」報導大陸商人孫天群為「大詐騙家」，指孫利用P2P集資詐騙套現，被一狀告上法院。台北地方法院認為，放言報導前未經合理查證，判應賠償12萬元，可上訴。

孫天群因捲入王立強「共諜案」，被外界指和中國創新投資公司主席向心關係密切；他提告主張，放言的黨姓編輯撰寫報導稱「大詐騙家孫天群」、「孫天群不斷成立各種公司，用P2P集資和直播投資炒作詐騙等手法不斷詐騙套現，從中國一路騙到香港」等語，認為自身名譽及社會評價遭受貶損，提告求償160萬元，並刊登道歉啟事。

放言抗辯，編輯部將中國媒體已報導的相關內容，交給黨姓編輯重新整理而成，是依據一定可信的事實來報導，故已盡合理查證義務；另刑事部分，黨姓編輯涉及加重誹謗罪嫌，檢方也以不起訴確定。

法院認為，根據放言提出的中國媒體報導，僅認孫天群經營的黃山幸福新世界公司因投資案向搶錢通平台融資借款，未履約還款而衍生訴訟，並沒有提到孫的公司涉及詐騙。

再者，黨姓編輯和放言在言詞辯論時曾說，報導內容是否真實，沒有經過相關查證，只是確認內容有其他媒體報導過；法院認為，放言將未經合理查證的大陸媒體報導內容，撰寫成自家的報導，確實已侵害孫天群的名譽權，審酌一切情狀，判放言應賠償孫12萬元。