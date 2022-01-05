台塑小王子妻買畫拿不到真跡證明 名畫廊得吐還1238萬

台塑企業創辦人王永在二房長子王文堯夫妻2017年造訪達利公司、大藝術家畫廊經營的畫廊參觀，妻子林仟惠購買中國藝術大師吳冠中4幅畫作，匯款1238萬元卻未見真跡證明文件、未簽立正式買賣契約，她認為畫作非吳冠中真跡，發律師函要求解約，並提民事訴訟要求畫廊莊姓負責人、成立畫廊的達利國際藝術公司連帶給付1238萬元。一審認為林女請求有理由，判勝訴；達利公司、大藝術家畫廊上訴，台灣高等法院今駁回。

林仟惠提告主張，2017年12月3日和丈夫到萬豪酒店二樓大藝術家畫廊參觀，看中已故畫家吳冠中的4幅畫作，包括「香蕉園」、「小鎮遠舟」、「拱橋小鎮」、「印度婦女」。

林仟惠指出，隔天她獨自再前往畫廊，表明想購買真跡畫作，但時任藝術總監、現任負責人莊喬伊未拿出真跡來源證明，反佯稱畫作是英國收藏家私人收藏，來源合法，且吳冠中畫作行情極佳，要求她先在訂購單簽名保留畫作，雙方議價以1238萬元購買畫作。

林女未正式簽買賣契約，先匯款1238萬元至莊女的私人帳戶。事後，莊女告知畫作已經包裝完畢，要她自行取回，遲遲未提供真跡證明文件，也沒有簽正式契約，有違高價畫作交易慣例。她認為畫作非吳冠中真跡，驚覺受騙，委由律師發函撤銷購買畫作，並要求達利公司、莊女連帶給付1238萬元。

達利國際和莊喬伊抗辯4幅畫作都是吳冠中真跡，且為私人收藏家提供畫廊公開展覽、出售，畫廊收款後陸續把款項交付給收藏家，並欲以保全公司裝甲車隊運送畫作，主張雙方買賣契約完成，不同意解約。另指出，交易過程中，林仟惠從未要求真跡來源證明文件，畫廊並沒有詐騙，畫作也是真跡，林女應負舉證責任，卻僅以匯款後沒簽約、提供證明就主張畫作是贗品。

達利國際指出，林仟惠有相當社經地位和資源，如有要求證明文件，豈可能未簽訂契約就願意付款？若林仟惠以沒有提供來源、證明文件或應與畫作所有權人簽約，而主張有瑕疵可以任意解約，將對畫廊交易生態產生重大衝擊。

台北地方法院認為，林仟惠欲購買的4幅畫作均為29乘以30公分大的水墨畫，雙方議價達1238萬元，是高價藝術品買賣，畫作真偽確實會影響市場價值，達利國際、畫廊抗辯畫作是真跡，應負舉證責任。判決指出，莊女深耕文藝圈，應知道吳冠中畫作曾出現偽作風波，因此代收藏家出售畫作時，應能提出來源和真跡證明文件，但卻明確表示「無法提供來源證明」，難認盡到擔保責任。

案件上訴時，達利公司與大藝術家畫廊反訴主張認為林仟惠另購買「故鄉小樓」、「歐洲街景」、「庭院葫蘆」、「小三峽」畫作，未依約給付480萬元價金，請求給付。

高院認為，吳冠中的畫作為高價藝術品，沒有統一公定價格，無論是收藏或投資，畫作是否為真跡、市場流通價值是買家最重視的事，達利公司與大藝術家畫廊無法提出，林仟惠如知道拿不到真跡證明應不會購買，她得依民法第88條第2項規定撤銷，畫廊應還錢。

至於反訴部分，雙方買賣附有條件，即林仟惠如未能於15日期限內付款並取貨，畫作買賣契約以自動放棄論。雙方是在2017年12月4日簽約，林女未在15日內付款取貨，已達解除條件，畫廊要求給480萬元無理。