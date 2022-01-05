彰化去年車禍115人死亡比前年少15人 超過4成是長者

彰化縣防制交通事故已展示成效，據縣警局統計，去年A1(車禍24小時內死亡）車禍共115人，比前年減少15人，創下3年來最低紀錄，不過，值得注意的是，電動自行車占17人，行人也有10人，其中65歲以上長者48人，占41.7%，警方除將加強宣導外，也會加大執法力道。

縣警局統計，彰化縣2018年的交通事故共3萬8958件，造成2萬2571人受傷，其中A1死亡112人，但從2019年就大幅攀高，共發生4萬0913件、受傷2萬6323人，A1死亡131人；2020年4萬3013件、受傷2萬9568人、A1死亡130人；2021年4萬2578件、受傷2萬9372人、A1死亡115人。

縣警局交通隊長林世明指出，去年A1車禍死亡人數比前年減少15人，除去年因疫情，民眾減少外出活動外，主要原因警方針對易肇事路段、路口，以及防範酒駕、防飆，加強執法下，車禍案件及傷亡人數才因此減少。

警方分析去年車禍，在A1車禍死亡115人中，死者使用的交通工具中，機車75人，占7成5最多，其次是電動自行車17人居次，行人10人，另有電動輔助車等慢車3人，另有36人自摔。

警方並分析交通事故原因，以駕駛疏忽或操作不當、未注意車前狀態最多，其次左方車未讓右方車、酒駕、轉彎車未讓直行車未依標線號誌指示（闖紅燈）、橫越道路不慎及未靠邊行走、違反特定標線及標識禁等。

長者的交通事故依然偏高，A1車禍115人死亡中，65歲以上長者最多，共48人占41.7%，除了老人人口遞增原因外，可能是長者身心狀況反應不及、未遵守交通規則，以及騎機車較少戴安全帽等因素所致。

林世明建議老人家防止車禍自保之道如下：

●儘量走人行道或靠路側

●衣著最好明亮鮮豔，以利其他用路人看得到。

●遵守交通規則，選擇有交通指示燈和斑馬線的地方過馬路。

●避免騎機車上路。

●晨間及夜間視線不好，行走或騎車最好有反光識別配備。