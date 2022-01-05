信義區潑屎哥法庭外慘遭潑屎 動手者遭起訴

信義區一名邱姓女子慘遭潑屎引發熱議，動手潑屎的柯姓男子遭檢方依法起訴，台北地方法院開庭時，柯男出庭遭不明黑衣人提著整桶狗屎潑灑。台北地檢署查出，是柯女的父親疑為女兒報仇，找呂姓男子埋伏庭外襲擊，今依公然侮辱等罪起訴邱父和呂男。

檢方調查，前年9月19日晚間10點多，20歲的邱女坐在信義區松壽路的威秀廣場石椅，突遭1名黑衣男手持裝有糞便穢物的水桶，朝其頭部潑灑後逃離現場。女子鬧區遭潑糞畫面被拍下傳到臉書社群，迅速引發熱議。事後邱女提告。

身高約160公分的柯姓男子（21歲）到案供稱，曾與邱女在夜店發生口角，邱女還在臉書嗆聲：「這個男生很矮」，認為邱女嘲笑他的身高，因為心生不滿，就掌握她手機的打卡行蹤伺機報復。

檢察官認為，柯男將糞便潑灑邱女身上，使路人見得邱女狼狽模樣，確實毀損邱女名譽；且邱女在滿身屎的情況下無法擅自移動，因此2021年3月16日依公然侮辱、強制罪起訴柯男。

檢方調查，2021年4月20日下午，台北地院開庭審理時，雙方都有出庭，柯男庭後和兩位姑姑在法院北大門行人道討論案情，此時突然有全身黑衣黑褲並戴黑帽的不明男子，提著塑膠桶直接朝柯男右側潑灑，柯男急忙閃躲，但下半身仍被狗屎沾到。

警方獲報循線查出，黑衣男身分為住在基隆地區的呂姓男子，並也懷疑呂男如何知道案件開庭時間，是否有幕後藏鏡人，因此再調閱法院內監視器，這才發現開庭當天邱女父母陪同出庭，庭訊後，邱女與母親離開法院，父親則一直在法庭區逗留。

呂男坦承，因為聽到邱女父親說過女兒遭遇，認為柯男做這種事太過分，想幫忙教訓，犯案前一天就去撿狗大便，裝進路邊的油漆桶，再加上麵攤餿水後去法院外守候。