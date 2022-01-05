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游淮銀掏空東企案再添變數 最高法院撤銷無罪判決

中央社 / 台東縣5日電

昔日股市名人「阿不拉」游淮銀涉掏空台東企銀案，其中違反商業會計法部分，高等法院花蓮分院更二審大逆轉判無罪，日前最高法院撤銷無罪判決，發回更審。

游淮銀於民國83年以市場派優勢入主東企，85年爆發擠兌案，中央存保接手輔導，清查財務狀況發現游淮銀涉嫌背信和掏空東企，於92年向台東地檢署舉發。

台東地檢署偵辦後指控游淮銀利用自己掌控的5家公司和6名親友人頭，以及沒有實際價值的股票及新竹縣山坡地，總計向東企貸款新台幣23億餘元，涉嫌掏空東企，其中數億元流入游淮銀掌控的富隆集團。

台東地檢署於94年分別以背信和違反證券交易法、商業會計法起訴，求處7年有期徒刑，後又追加起訴商業會計法。

背信罪和違反證券交易法部分合併判刑2年8個月，96 年入監，98年10月假釋。另外商業會計法判刑6年6個月，和另涉富邦倉儲背信案等案件，於104年合併應執行14年6個月，因先前已服刑4年3個月，依舊制服刑滿1/3可以假釋，於105年10月假釋。

東企掏空案追加起訴的商業會計法，一、二審判處有期徒刑6年，高等法院花蓮分院更一審改判5年6個月，游淮銀上訴，109年5月更二審大逆轉改判無罪。

高等法院花蓮分院更二審法官認為，檢察官的起訴書對於不實「會計憑證」及「帳冊」之種類，內容如何之「不實」，並未具體表明，依無罪推定自應為被告無罪之諭知。

高等檢察署花蓮分署提起上訴，最高法院日前撤銷無罪判決，發回花蓮高分院重審。

最高法院認為，花蓮高分院沒有針對檢察官對游淮銀不利的指控調查，如何不足以證明游淮銀犯罪；因此最高法院無從據以自為判決，應撤銷原判決且發回更審。

80歲的游淮銀，在彰化當選第2、3屆立法委員，再以全國不分區當選為第4屆立法委員。他也是70、80年代台灣股市界聞人，人稱「阿不拉」，與人稱「老雷」的雷伯龍等人號稱「台股四大天王」。

後來游淮銀因涉嫌炒作尚峰股票案、富邦倉儲貸款背信案、台東企銀掏空等案，共5件案子判刑定讞，合併執行14年6個月。游淮銀分別在民國96年、101年、104年入監，105年執行完畢出獄。

目前最後1件官司是東企掏空案的商業會計法，台東地方法院和高等法院花蓮分院皆判處6年徒刑；花蓮高分院更一審改判5年6個月，更二審大逆轉改判無罪，日前最高法院撤銷無罪判決，發回花蓮高分院更三審。

掏空

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