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林家四口遭遇酒駕橫禍 林母打算重開美髮院撐起家計

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導

高雄林姓一家四口去年十二月廿六日遭黃姓酒駕駕駛撞上，造成一死三傷慘劇，林與二個女兒重傷還在醫院救治，家破人亡；七旬林母憂經濟難以為繼，打算重整已歇業美髮店，表示「能賺多少是多少」，今天當地里長陳士寶與鳳山里長聯誼會主席劉啟芳共同出面召開記者會，幫家屬成立募款，希望社會大眾伸援手度難關，未來有機會也會助人。

林母表示之前家中開設美髮院，辛苦養大三個小孩，原本已經退休養老，但是家中遭逢這天大意外家破人亡，憂心往後復健費用無著，打算重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。記者劉學聖／攝影
林母表示之前家中開設美髮院，辛苦養大三個小孩，原本已經退休養老，但是家中遭逢這天大意外家破人亡，憂心往後復健費用無著，打算重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。記者劉學聖／攝影

劉啟芳表示，四十五歲林男及十三歲、十五歲女兒，目前在高雄長庚醫院治療，兩名孫女有問起「媽媽在哪」，不敢告知噩耗，七日辦告別式也先隱瞞。劉啟芳說，林先生原在電子公司當工程師，是家中經濟支柱，原本和樂融融，如今天倫夢碎。林母表示之前家中開設美髮院，辛苦養大三個小孩，原本已經退休養老，但是家中遭逢這天大意外家破人亡，老伴天天往醫院跑，累得不成人樣，憂心往後復健費用無著，打算重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。

林家女婿說，岳父母每天騎機車到醫院，把握一天一次加護病房探視機會，岳母接受預約理髮，前天有一人理髮、一人燙髮，收入一千元，岳母說「又能有收入了」，聽了很心疼。他勸岳母別那麼累，但老人家很堅持，希望艱難時刻能獲社會資源挺過眼前難關。

鳳山里長聯誼會主席劉啟芳(右)前往林家關心，林母表達感謝。記者劉學聖／攝影
鳳山里長聯誼會主席劉啟芳(右)前往林家關心，林母表達感謝。記者劉學聖／攝影
高雄林姓一家四口去年十二月廿六日遭黃姓酒駕駕駛撞上，造成一死三傷慘劇，今天林母(左二)在家人攙扶下出席記者會。記者劉學聖／攝影
高雄林姓一家四口去年十二月廿六日遭黃姓酒駕駕駛撞上，造成一死三傷慘劇，今天林母(左二)在家人攙扶下出席記者會。記者劉學聖／攝影
林母表示之前家中開設美髮院，辛苦養大三個小孩，原本已經退休養老，但是家中遭逢這天大意外家破人亡，憂心往後復健費用無著，打算重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。記者劉學聖／攝影
林母表示之前家中開設美髮院，辛苦養大三個小孩，原本已經退休養老，但是家中遭逢這天大意外家破人亡，憂心往後復健費用無著，打算重啟已歇業家庭理髮院。加害人家屬迄今沒聯繫，須做最壞打算。記者劉學聖／攝影
高雄林姓一家四口去年十二月廿六日遭黃姓酒駕駕駛撞上，造成一死三傷慘劇，今天當地里長陳士寶與鳳山里長聯誼會主席劉啟芳共同出面召開記者會幫忙募款，家屬也出示目前家人的醫治狀況。記者劉學聖／攝影
高雄林姓一家四口去年十二月廿六日遭黃姓酒駕駕駛撞上，造成一死三傷慘劇，今天當地里長陳士寶與鳳山里長聯誼會主席劉啟芳共同出面召開記者會幫忙募款，家屬也出示目前家人的醫治狀況。記者劉學聖／攝影

復健 募款 酒駕

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