酒駕害家破人亡 家屬泣訴：政府快補破網

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕撞飛過馬路林姓一家四口，造成37歲范姓少婦死亡，丈夫、2名女兒重傷，承受家破人亡之慟，七旬林家阿嬤憂經濟難以為繼，重整已歇業美髮店，「能賺多少是多少」。家屬今由里長陪同對外說明家人傷勢，阿嬤幾度泣不成聲，感謝各界伸援手陪度難關。林家女婿感嘆，一家人走在斑馬線無辜遭受橫禍，一瞬間幸福家庭就此破碎，他們肯定不會是最後一個酒駕受害者，希望政府補破網，正視社會問題。

酒駕事件被害人家屬今對外說明家人傷勢，七旬林家阿嬤情緒潰堤，身心疲憊幾乎站不直。記者劉學聖／攝影

林家女婿說，一家人守規矩地走在斑馬線都不安全，「我不知道該怎麼教育孩子保護自己」，肇事者黃子洋目前收押，事發11天來，加害人家屬不曾到醫院或殯儀館慰問，憂心若對方兩手一攤無力賠償，被害人家屬只能自行承擔一切，希望艱難時刻能獲社會資源協助，減輕家中長輩壓力。

范姓少婦7日將辦告別式，但躺在高雄長庚醫院的丈夫、2名女兒還不知道噩耗，家屬擔心他們無法承受打擊，選擇暫時隱瞞。

七旬鄰家阿嬤今天面對媒體時幾度情緒潰堤，倚著桌面大哭嘆「未來怎麼辦」，她過去11天來，因為掛心兒孫傷勢，長時間守在醫院加護病房外，吃不好、睡不好，神情憔悴，身心俱疲，讓人看了揪心。

她經營美髮院超過40年，原本已經是半退休狀態，只接受熟客預約，前天她專程從醫院趕回家幫熟客服務，剪髮加燙髮收入1千元，她很珍惜還能掙錢的機會，想幫兒孫多存一點復健及生活重建費用。

高雄市議員劉德林、高雄市里長聯誼總會總主席劉啟芳、鳳山區誠德里長陳世寶、鳳山國中校長盧世昌等人今陪家屬說明訴求，劉啟芳表示，目前對外接受善款有2個管道，一個是受害者林有志帳戶、另一是高雄市政府社會局社會救助專戶，可指定給「一二二六林家車禍事故案」使用。

林家女婿說，善款會全數用來照顧3名傷者未來復健及重建所需，珍惜每一分資源，未來若有能回饋，也會支持需要幫助的對象，讓愛循環。

陳世寶正讀大學的女兒陳姵妏說，酒駕還開車行為和殺人沒兩樣，司法判得太輕，姑息酒駕行為，她說，過去11天來，看到被害人家庭、里長父親勞心奔波，他們不是鋼鐵人也是會累的，希望大家發揮同理心，為傷者集氣，也給家屬一些喘息空間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康