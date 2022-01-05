「條子鴿」PO文控謝長廷濫權不罰 法官：又沒造成恐慌

本名酈俊睿的退職警員「條子鴿」在臉書PO文，影射曾攔檢前行政院長謝長廷之子遭記申誡，PO文查核為假，引發波瀾；警方認酈散布謠言，依社會秩序維護法將他移送法辦，台北地方法院審理，裁定不罰。可抗告。

酈擔任警察多年，自稱作家，創作以工作經驗搭配時事評論，2020年出版「你所說的都將成為呈堂證供」；2021年9月，酈PO文影射曾攔檢謝長廷的兒子張維洲遭記申誡2支，後來被察覺PO文造假，著作被回收、下架。

台北市警察局士林分局移送說，酈2021年9月4日21時29分，在臉書粉絲專頁「條子鴿」張貼不實訊息。

酈聲稱「...那年，我剛從國道調京城，上面三天兩頭逼績效...駕駛是位年輕男子，我請他出示證件，他只淡淡回一句『你知道我爸是誰嗎？』然後，雙手抱胸，直視前方，不再說話。...沒想到，他突然衝著我大吼，『莫名其妙，你到底知不知道我爸是誰？』...。」

他稱「沒多久，副分局長直接來電，劈頭就問，『你剛才是不是攔下一部賓士？開他闖紅燈罰單？』...副分局長怪叫一聲，『你不知道他爸是行政院長啊？你還開他罰單？』...隔午，二支申誡靜靜躺在我辦公室，理由四個字，『態度不佳』...而我，則還在一旁懷念那二支申誡，不知遠在日本的謝先生，是否收到我深深地思念。」，涉嫌造謠 。

酈俊睿否認捏造事實，辯稱在路邊遇到警察攔停民眾，有感而發，只就自身所見聞陳述，沒有影響公共安寧。

法官認為，警方移送酈是他未曾因「態度不佳」受懲處，社維法立法目的，在保障社會公共秩序而非個人名譽。

裁定說，酈俊睿登載的訊息雖然影射謝長廷、張維洲濫用特權施壓，可能造成他人對謝長廷的負面評價，但是，負面評價是否會轉化成「畏懼」、「恐慌」負面心理、進而影響公共安寧，頗有疑問。