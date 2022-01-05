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瑞傑國際地產吸金6.3億元 行政總監通緝到案遭起訴
瑞傑國際地產公司涉嫌向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，吸金6億3316萬1303元。台北地檢署去年2月間依違反銀行法等罪，起訴登記負責人台東市前市長陳建閣、實際負責人北聯幫主王際平等13人，而行政總監邱慧娟通緝到案，今追加起訴。
檢調獲報，該公司自2016年起透過臉書粉絲團，分享泰國交通等硬體建設發展快速，包括高架高速公路、雙軌貨運鐵路及連接三個機場的EEC高鐵正火熱建成，吸引民眾好奇泰國經濟狀態，並提供免費諮詢服務。
檢調查出，該公司在北市大同區重慶北路辦公室召開說明會，分別由美女講師「Ruby」李怡君等人負責向民眾說明投資方案，佯稱在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」建案，但該建案興建不久便停工。
團隊宣稱，每單位新台幣100萬至200萬元，即可輕鬆入手泰國房產，並保證前兩年可獲利10%。事後，出現投資人拿不到紅利，面臨血本無歸等情況，吸金案因而曝光。
去年2月18日，檢察官依違反銀行法起訴陳建閣、王際平、監察人侯逸芸、講師李怡君、本土劇演員「成潤」陳伯偉、「砰砰阿峰」吳勇峰等13人，並對行政總監邱慧娟發布通緝。
據了解，邱慧娟到案後否認犯罪，她辯稱認為自己是在一家正當公司服務，且只是做庶務工作，包括倒茶水等，只有業務不在時她才會幫忙寫契約。檢方調查後，不採信其辯詞，今依法起訴邱女。
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