退休警勾結竹聯幫堂主 詐價值100多萬以太幣遭起訴

退休警員周光熹與竹聯幫天蠍堂主陳生琥，共組詐騙集團，眾人在網路上佯稱可將虛擬貨幣兌換成現金，由車手拿著少部分真鈔、大部分假鈔、假匯款單等方式，詐得100多萬元新台幣。台北地檢署調查後，今依詐欺等罪起訴周等、陳等4人。

周光熹原為台北市警局任職，退休後曾從事靈骨塔詐騙。檢方調查，該詐騙集團上網佯稱可以將虛擬貨幣兌換成現金，一名被害人不疑有他，將價值100多萬新台幣的以太幣匯進該集團戶頭。

廖姓、王姓集團成員再與被害人相約於2020年初某日下午，在台北科大對面的咖啡廳見面交款。不過，詐騙集團只有前面幾疊是真鈔，下面則全部都是偽鈔，並用早就準備好的假匯款收執聯，出示給被害人看，讓賣家以為完成交易，直到返家清點才發現受騙。