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退休警勾結竹聯幫堂主 詐價值100多萬以太幣遭起訴
退休警員周光熹與竹聯幫天蠍堂主陳生琥，共組詐騙集團，眾人在網路上佯稱可將虛擬貨幣兌換成現金，由車手拿著少部分真鈔、大部分假鈔、假匯款單等方式，詐得100多萬元新台幣。台北地檢署調查後，今依詐欺等罪起訴周等、陳等4人。
周光熹原為台北市警局任職，退休後曾從事靈骨塔詐騙。檢方調查，該詐騙集團上網佯稱可以將虛擬貨幣兌換成現金，一名被害人不疑有他，將價值100多萬新台幣的以太幣匯進該集團戶頭。
廖姓、王姓集團成員再與被害人相約於2020年初某日下午，在台北科大對面的咖啡廳見面交款。不過，詐騙集團只有前面幾疊是真鈔，下面則全部都是偽鈔，並用早就準備好的假匯款收執聯，出示給被害人看，讓賣家以為完成交易，直到返家清點才發現受騙。
據了解，周光熹到案後否認這是一起詐騙事件，他表示因為交易金額很大，才委由自己的王姓司機陪廖姓男子去現場。王表示，是周要他去的，他並不清楚詳情。廖姓男子則說是陳生琥請他去交易，他並不知道裡面有假鈔。陳生琥則說這件事與自己無關，就他認知上兌換的應該是人民幣，但詳情他完全不知道。他還說，因為自己被通緝，所以大家都把事情推給他。檢方調查後，今依法提起公訴。
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