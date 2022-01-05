裝甲二兵不爽下士管教 亮斧頭還恐嚇「我想砍班長」

黃姓男子在陸軍某裝甲部隊當志願役二兵，曾竊取鄰兵的S腰帶，後又不滿下士班長管教，在營長、連長到他家關懷時，當著眾人面亮出斧頭揚言「想砍班長」，對方擔心遇害嚇到起身後退，黃事後辯稱精神不穩無法控制，但法院不採信，依軍法對上官恐嚇罪等判他拘役50日，可上訴。

檢方調查，黃男2018年入伍同年12月他在寢室內找不到自己的S腰帶，竟直接竊取鄰兵的裝備作為自己使用，後來不服同連的1名下士砲長管教、肢體碰觸等，因此懷恨在心。

隔年該單位少校營長、少尉連長、中尉輔導長、連士官長、上士副排長及該名下士一同到黃男位於彰化的住處關懷訪問時，黃竟然當著多名長官的面，直接拿了把斧頭放在桌上。

黃還向該名下士說「我今天本來是想拿斧頭砍班長」，「在班長身後我還預置了鐵棍跟菜刀」，以此恐嚇對方生命、身體安全，造成下士心生畏懼。

審理時，黃男坦承竊取鄰兵的S腰帶，也表示有在長官面前拿出斧頭，另受害的下士也證稱，當黃男拿出斧頭又稱要去砍他，自己感到害怕也往後退以防發生意外，可見他確實因為黃言詞舉動而心生畏懼。

法院也發現，黃男之後還在自己LINE首頁刊登「Tomorrow is your death sentence」並附上斧頭圖示，案發前一天又傳LINE給連長說「明天沒有我要的答案，你要好好保護班長」，已有暗示可能對下士班長不利舉動。

黃男也辯稱，當時因服用藥物影響無法控制自己，主張依刑法第19條辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，予以減刑；但根據精神鑑定報告，仍認為黃辨識行為能力沒有顯著降低，不予減刑。