24年前虐殺混血少女獲減刑還想交保 泣訴想回家賺錢

林姓台日混血少女24年前到檳榔攤打工卻遭焚、棄屍，檢警前年重啟調查，查出是經營檳榔攤的情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女凌虐殺害後焚屍。一審依殺人罪判兩人無期徒刑，台灣高等法院考量本案已發生二十多年，凶手當時還年輕，將兩人改判為14年6月徒刑。案件上訴最高法院，高院昨代開羈押庭，潘懇求法官讓他交保、賺錢養家。

台日混血的17歲林姓少女，24年前被擄走遭虐殺，死後還被焚燒屍體棄屍。圖／林父提供

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。前年5月，一名男子舉報稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（43歲）、陳諭詩（44歲）、西施陳茹華（39歲）與她男友吳昶弘（41歲，通緝中）所為。

吳、潘、陳女合資經營檳榔攤，陳女和林女受僱。陳女懷疑林女喜歡吳而心生妒火，加上大家都懷疑林女偷錢，當年12月6日圍毆林女，翌日四人擔心犯行曝光，乾脆用毛巾勒斃她，再將屍體載到平鎮焚燒。

潘子鑑、陳諭詩因一審遭處無期徒刑而上訴，林女父親認為應判死刑，也請檢察官上訴。高院審理時，潘僅承認棄、焚屍，陳女說「忙檳榔攤生意」，都否認殺人。

高院認為本案有多名證人和相關事證，兩人的卸責之詞不可採，並指他們只因細故就虐殺林女，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女。但高院指當時他們都很年輕、思慮欠周，考量案發已二十多年，刑罰加以處罰的必要性，以及犯罪動機、手段、犯後態度等，因此改判，希望兼顧更生、復歸社會。

因兩人羈押期即將在本月19日屆滿，高院4日代最高法院開羈押訊問庭。潘子鑑主張本案的追訴權時效已完成，他被逮前在做小吃生意，生活並不富裕，被押1年半以來積蓄花光光，他沒有能力逃亡。

潘子鑑在法庭上哽咽，訴苦父親不久前過世，母親的身體也不好，他想要交保、賺錢養家。潘說，願意以任何方式具保，並保證不會逃亡，希望法官給他一個機會。律師表示羈押是最後手段，潘家已籌到50萬元，請法官斟酌，還稱本件追訴時效有爭議，希望法官能讓潘回家過年。