行政執行署聯合拍賣 進帳1.4億元
法務部行政執行署表示，各分署今天同步舉行123聯合拍賣會，總拍定金額開出紅盤，達新台幣1億4095萬餘元，有效挹注國庫收入。
行政執行署新聞稿指出，不動產部分，各分署拍定總金額1億3996萬餘元，金額最高者由彰化分署搶得頭彩，以8088萬8888元拍定位於南投縣名間鄉的房地。
此外，美麗華集團「二董」黃榮華之子黃春發因欠稅，名下台北市萬華區雙園段一小段622地號等2筆土地，由台北分署以37萬3000元拍定。
行政執行署表示，各分署動產拍定金額總計98萬8502元，其中最吸晴的為彰化分署拍賣曾獲總統頒發「神農獎」茶農所產製的梨山茶、杉林溪冬茶、日月潭蜜香紅茶組，這次拍賣首次採用臉書預購模式，熱情民眾搶購一空，變賣所得總計34萬餘元。
各分署並推出多家公司股票拍賣，包括華泰、陽信、板信、欣欣水泥、太平洋電纜、南山人壽、凌天航空等，都順利賣出。
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