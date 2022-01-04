林蔚山佝僂身影曝光 掏空大同判8年喊坐冤牢：林家三代不犯罪

大同集團董事長林蔚山十多年前投資女性友人周雲楠的通達國際公司，通達虧損十多億元，林蔚山被控為免除連帶保證人責任，以大同集團子公司資金融通金援通達且併購通達，導致大同虧損17億餘元，被依證券交易法背信罪判刑8年，併科3億罰金定讞。林已入獄2年，他提再審遭駁，抗告後最高法院發回台灣高等法院更為裁定；高院今開訊問庭，林稱法官應保護好人、處分壞人，但「他的case剛好司法水平偏移」。

76歲的林蔚山佝僂慢行，但在法庭上仍侃侃而談，他說通達公司執行長兼總裁周雲楠轉作汙點證人，稱她犯罪都是他指使的，「豈有此理」。林批對方做那麼多壞事，講了6次謊話，掏空16億卻算在他頭上，並說林家從他祖父開始都沒人犯過罪、沒上過法庭，而他卻蒙受冤獄。林希望能停止執行，並向法官說「我是冤枉的」，希望能繼續為公司、社會貢獻。

周雲楠本名周雲蘭、周素偵，曾任尖端通信公司負責人，但公司經營不善，她輾轉進入昌磊電腦科技擔任董事長特別助理。1997年昌磊本想併購古今科技、從事筆記型電腦研發生產與銷售，但併購期間因昌磊公司財務狀況不佳，周雲楠邀集原古今公司研發與銷售團隊，在1998年11月間另行設立通達公司，資本額為1億5千萬元。

林蔚山在任大同公司總經理時，透過曾在大同公司服務，後來改任通達公司副總經理的張文昌介紹，結識周雲楠，周雲楠慫恿林蔚山投資通達，2000年間林以個人名義投資通達取得股權，並擔任通達董事長，2002年8月19日卸任。

周雲楠為通達公司實際負責人，林蔚山卸任董事長後仍為通達董事兼股東。林自1971年間起擔任大同公司總經理，2006年3月17日起改任大同公司董事長。大同公司也為尚資公司、尚投公司、中華電子投資公司的控制公司，合併編列財務報表計算損益，法院確定判決認定林身為大同公司董事長，卻違反證券交易法加重背信犯行。

高院更一審認為通達公司財務、營運狀況不佳，如再無資金挹注，將面臨銀行緊縮銀根，並轉向林蔚山追索連帶保證責任窘境，林不願以其個人資產代償通達公司債務，還用大同集團向金融機構諸多貸款、簽發票據或信用狀連帶保證人，如果林信用破產，將引爆骨牌連鎖反應，使大同集團面臨重大財務危機。

林蔚山判刑定讞後進宜蘭監獄服刑，他提再審。林說，大同公司當時電腦部門被挖角，才找上通達公司，通達稱在開發筆電，還替昇陽（Sun Microsystems）設計，他覺得非常誘人，也參觀了工廠，看到員工都在忙碌，後來才知道這是周雲楠叫員工裝出來的假象。

林蔚山的律師團由呂月瑛、黃雨柔與​王筱雯組成，律師團直指整件案子就是新竹商銀（併入渣打國際商業銀行）內部人員勾結假交易詐貸，再聯合設局陷害林蔚山。律師團指出，2005年間新竹商銀向林隱瞞假交易一事，因為只要假交易曝光，渣打360億元公開收購案就飛了，卻要林繼續擔任保證人，而檢察官辦案也是先射箭再畫把，本件有開啟再審必要。

律師團宣稱本案的損害數額未定，林蔚山也可能無罪，請法官准許開啟再審並停止執行，還希望「農曆年前裁定」。律師團指周雲楠和新竹商銀才是「真正的壞人」，銀行至今沒有相關責任，而被害人（指林）反而被判8年徒刑。