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清潔員A公務清潔袋承攬清理廢棄物 判刑2年、緩刑5年
台北市環保局洪姓清潔隊員未經許可承攬社區廢棄物清理業務，再領取供清潔隊員使用的公務清潔袋，拿去裝自社區收取的廢棄物帶回清潔隊傾倒，被警方會同環保稽查大隊查獲。新北地院認為洪姓清潔員共貪走4萬餘元的公務清潔袋，考量他犯後坦承犯行、繳回不法所得，依侵犯公有財物罪嫌處有期徒刑2年，緩刑5年、褫奪公權2年，緩刑期間付保護管束，並需繳回違法承攬社區清潔廢棄物的所得55萬餘元。
檢警調查，洪姓清潔員2012年起以約聘雇方式成為文山區清潔隊景美分隊隊員，負責清潔隊夜間垃圾收運等工作，他未申請公民營廢棄物清除機構許可，卻自2019年9月起起，以企業社、環保興業社的名義承攬新北市土城、板橋兩處社區的廢棄物清理業務，再利用職務之便領取清潔隊提供給清潔員公務使用的公務清潔袋，以平均每日使用4個的頻率，趁著晚上拿公務清潔袋盛裝社區廢棄物，再將廢棄物載回景美分隊傾倒，直至隔年4月27日洪男在土城被員警會同環保稽查大隊人員查獲。
法庭以洪姓清潔員每日使用4個公務清潔袋的頻率，算出他一共貪走948個清潔袋，金額約莫4萬餘元，考量到洪姓清潔員貪汙金額在五萬元以下，且坦承犯罪、繳回貪走清潔袋4萬餘元，依侵占公有財物判處洪姓清潔員2年徒刑、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並褫奪公權2年，另需繳回非法清理社區廢棄物的所得55萬餘元。
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