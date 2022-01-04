當庭罵法官「你就是這個鳥樣子」 宜蘭男稱：指像鴕鳥

宜蘭一名吳姓男子與家人因糾紛鬧上法庭，他在2019年11月18日開庭時，不滿承審的張姓法官，竟出口辱罵「你就是這個鳥樣子」，還辯解是指對方像鴕鳥一樣很慢，都不面對，被張姓法官告發。宜蘭地檢署偵結聲請簡易判決處刑，宜蘭地院依侮辱公務員罪，判吳男拘役50天，如易科罰金，以1千元折算1日。

吳男和兄弟姐妹有民事訴訟糾紛，2019年11月開庭進行言詞辯論程序時，他因細故對張姓法官心生不滿，當場脫口而出「你就是這個鳥樣子」等足以貶抑他人人格、名譽及社會評價之言詞，辱罵對方。張姓法官事後告發，宜蘭地檢署偵查後，向法院聲請簡易判決處刑。

宜蘭地院指出，吳男坦承口出「你就是這個鳥樣子」等語，卻矢口否認有侮辱公務員的犯意，更辯稱他的意思是張姓法官故意不查，有鴕鳥的意思，像鴕鳥一樣很慢，都不面對。

法官認為，吳男當庭以「你就是這個鳥樣子」一詞辱罵張姓法官，依當時客觀情境、一般社會通念，已屬對執行職務公務員表達輕蔑侮辱，吳男主觀上也可預見其言詞，足以使執行職務的公務員感受侮辱，仍執意為之，可見他確實有侮辱的主觀犯意。

判決書提到，吳男所為使張姓法官感到難堪，貶損其尊嚴進而影響其社會地位評價，還損及公務執行的尊嚴和個人名譽。他所辯是事後推諉卸責之詞，不足採信，且事證明確，吳男犯行堪以認定，應予依法論科。