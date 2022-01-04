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不滿食品店老闆不讓休假 他打給客戶謊稱公司有確診
陳姓男子原任職於台北市一間食品公司，因不滿廖姓老闆娘不讓他休假，竟致電訂餐的旅館謊稱「公司疑似有確診者，暫不出餐」，食品公司接到旅館臨時取消訂單的通知，追問下才知竟是陳男亂放話，氣得報警；新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴陳男。
檢警調查，陳男在食品公司內負責擔任便當業務的業務員，負責與客戶洽談訂購、外送便當事宜。他因請假被擋懷恨在心，明知公司沒有人感染新冠肺炎，仍在今年6月19日以LINE通知某兩間已經訂餐的商旅，謊稱「由於公司近期疑似有確診者，為了顧及餐點品質與安全，明天的餐點我先跟您取消」，使兩間商旅接連取消訂餐。
食品公司接到商旅取消餐點訂單，還有人致電詢問「是否有員工確診」覺得十分困惑，追問下才發現竟是陳男在亂傳假消息，氣得報警處理，新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴陳男。
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