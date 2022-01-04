快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿食品店老闆不讓休假 他打給客戶謊稱公司有確診

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

陳姓男子原任職於台北市一間食品公司，因不滿廖姓老闆娘不讓他休假，竟致電訂餐的旅館謊稱「公司疑似有確診者，暫不出餐」，食品公司接到旅館臨時取消訂單的通知，追問下才知竟是陳男亂放話，氣得報警；新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴陳男。

檢警調查，陳男在食品公司內負責擔任便當業務的業務員，負責與客戶洽談訂購、外送便當事宜。他因請假被擋懷恨在心，明知公司沒有人感染新冠肺炎，仍在今年6月19日以LINE通知某兩間已經訂餐的商旅，謊稱「由於公司近期疑似有確診者，為了顧及餐點品質與安全，明天的餐點我先跟您取消」，使兩間商旅接連取消訂餐。

食品公司接到商旅取消餐點訂單，還有人致電詢問「是否有員工確診」覺得十分困惑，追問下才發現竟是陳男在亂傳假消息，氣得報警處理，新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴陳男。

陳男不滿食品店老闆不讓休假，竟打給客戶謊稱「有確診要取消訂單」，被新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴。圖／報系資料照
陳男不滿食品店老闆不讓休假，竟打給客戶謊稱「有確診要取消訂單」，被新北地檢署依嚴重傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例起訴。圖／報系資料照

新冠肺炎 紓困振興 新北 假消息

延伸閱讀

帕金森、癲癇新藥最快2月納健保 估近萬患者受惠

偷排廢水害死人 電鍍廠小開判賠被害補償金415萬元

喬友大樓拆除後？百香果商旅負責人：擬改建辦公大樓

相關新聞

蛋黃粉過期10年照賣！華肝黑心大賺7千萬 負責人等5人起訴

華肝基因公司被查出涉嫌將過期近10年的蛋黃粉，販賣給下游廠商製作成「好欣泉」等28件錠膠狀或粉狀食品，再販售給消費者，獲...

工程師當2幼子面殺妻70刀 二審認有教化可能改判14年

李姓工程師前年懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，兩人大吵後，當著兩名年幼小孩前，持刀猛刺呂女，小孩哭喊著「爸爸不要」，但李仍...

男酒後持刀殺死老婆判關8年 非常上訴成功再減刑半年

男子李煉振6年前酒後持刀殺妻子16刀致死，一審依家暴殺人罪判8年徒刑，台灣高等法院更一審維持判8年，李和檢方未上訴而定讞...

朝北捷軌道扔淑女車 北投頭痛人物二審仍判3年半

男子曾保鈞2018年11月將一台淑女車用砂輪機大卸三塊，再將廢車丟至捷運淡水線復興崗站與忠義站間的軌道，台北捷運1502...

當庭罵法官「你就是這個鳥樣子」 宜蘭男稱：指像鴕鳥

宜蘭一名吳姓男子與家人因糾紛鬧上法庭，他在2019年11月18日開庭時，不滿承審的張姓法官，竟出口辱罵「你就是這個鳥樣子...

保母涉激烈搖晃女嬰致雙眼失明 傷害致重傷追加起訴

新北市淡水區無照的謝姓保母夫妻，在2019年間涉嫌用激烈搖晃或其他足夠造成顱內震盪方式，傷害李姓女嬰，導致女嬰雙眼失明、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。