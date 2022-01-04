女看護留宿照顧8旬尪 傳產董娘控兩人有染提告踢鐵板

高雄85歲呂姓傳產老董患有關節炎、糖尿病等多重疾病，呂翁兒子為盡孝道，請來廖姓女看護24小時貼身照顧老父，但呂翁妻子卻懷疑兩人有染，向看護及丈夫求償65萬元，高雄高分院認為廖女是合格居服員，為方便照顧呂翁才會留宿，呂妻又提不出其他證據，判呂妻敗訴，全案確定。

呂翁曾任某傳產公司董事長，年老後身患多重疾病，去年5月間，旅居台北的兒子回高雄探望老父，正巧碰到父親的好友廖女在場，廖女向呂翁兒子透露要去考長照執照，呂翁兒子認為父親老了需要人照顧，於是請廖女考上執照後，來家裡幫忙照顧老父。

去年7月開始，考上長照執照的廖女受托照顧呂翁，偶爾因照顧需要，搬到呂翁住處同住，但呂妻發現廖女去年7月至10月多次留宿在家，懷疑廖女與老翁有一腿，侵害到她的配偶權，向廖女、呂翁提告求償65萬元。

廖女挨告後喊冤，稱呂翁已經高齡85歲，不僅行動不便還有多項疾病，她是受呂翁兒子請託，才會留宿24小時照顧呂翁，兩人關係根本不是呂妻想得那樣。

高雄高分院審理時，傳來呂翁兒子作證，呂翁兒子說，去年7月中他父親狀況不好，上廁所不方便，還有大小便失禁等問題，他才會請廖女過去照顧，每個月固定將看護費交給父親，在由父親代為交給廖女。

高雄高分院合議庭根據呂翁病況，認為呂翁有脊椎及雙膝退化性關節炎、骨質疏鬆症、失智症、第2 型糖尿病、腰脊椎狹窄症、高血脂症、高血壓等病症，兒子為盡孝道，委請原本就認識呂翁的廖女協助照顧，廖女也是合格居服員，為了方便照顧呂翁，才會留宿在家裡，兩人互動並未違反常理。