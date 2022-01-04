誘捕取締盜版網友瓜分和解金 假律師集團遭起訴

男子陳羅崇等4人靠幫電影版權公司抓盜版為業，為追求檢舉分紅，故意把公司取得授權的電影，上傳種子片源到分享網站，誘使網友下載轉傳，趁機擷取數十或數百名網友IP位址，再用以刑逼民手段，迫使網友和解，從中抽成，累計自2013年起，靠非法攬訟誘捕檢舉大賺千萬元。

台北地檢署認為，陳羅崇等人不具律師身分，卻與各公司簽約承攬訴訟，還利用誘捕、陷害教唆手法，取締網友盜版，且無須任何蒐證成本，各公司也樂此不疲，引進影片交給他們去取締，最後朋分和解金，以圖私利，今依違反著作權、包攬他人訴訟罪起訴3人，請求法官沒收不法所得。

同案被告許恭誠坦承犯行，加上剛做完腎臟移植手術，獲緩起訴1年，須繳交國庫20萬元。

北檢在偵辦華映娛樂公司控告網友違反著作權法時，詢問華映員工有關網路傳輸影片列表的「本機」、「傳輸速率」等問題，華映的回答竟然是請檢察官去詢問陳羅崇。

檢察官追查，近年新增許多網路論壇可分享影片，傳統的街頭盜版光碟市場萎縮，陳羅崇、翁世達、郭玉鳳、許恭4人，原本受雇於電影版權公司取締盜版，都因業務問題變成個體戶，各自和得利影視、華映娛樂、海樂影業、車庫等電影版權公司簽約承攬業務。

由於上網取締點對點的非法傳輸有難度，專業檢警單位很難追溯，陳羅崇等人乾脆自己扮起盜版源頭，把公司授權的正版電影上傳到網路成為種子，趁其他網友來點擊下載及轉傳的時候，擷取網友IP，如此取締手法，不但百發百中，而且每次一告就是數十或上百名網友。

陳羅崇鎖定對象後，就開始為各影片版權公司撰寫告訴狀，由警察根據IP追查網友身分，挨告的網友為了避免刑案加身，幾乎都選擇支付3到6萬元不等，甚至10幾萬的和解金，這筆錢雖然都是交給影是版權公司，但陳等4人可以根據合約以35到45%抽成或直接對分。

檢方估計，陳羅崇等人從2014到2019年，從得利影視、華映娛樂拿到超過千萬元。