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罰單欠23萬不理…台北分署出招 他開始繳了

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

台北市金姓民眾因超速、違規停車、滯納牌照稅、房屋稅共欠23萬元，法務部行政執行署台北分署執行專案，日前查封金所有的公寓，金唯恐不動產被變賣，先繳納10萬元，餘款答應分3期再繳。

金姓市民2018年8月起至2020年10月，多次因超速吃紅單、未繳房屋稅、未繳汽車燃料使用費等，被開罰44次，滯欠國庫23萬元，台北分署查出，他名下有台北市文山區1間公寓，2021年4月先予查封，金還是沒有積極處理、繳款。

去年12月22日，台北分署會同移送機關、員警並連繫鎖匠，欲進入屋內調查，金姓市民擔心公寓遭拍賣，當場承諾近日會處理繳款。

台北分署說，金昨天到場表示，目前沒有資力一次清償債款，不過，可先向親友借10萬元清償，其餘分3次付款，執行官查證屬實，同意金當場刷卡繳付10萬元，剩餘款項再分3次辦理。

金姓市民昨天刷卡10萬元。圖／台北分署提供
金姓市民昨天刷卡10萬元。圖／台北分署提供

罰單

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