蛋黃粉過期10年照賣！華肝黑心大賺7千萬 負責人等5人起訴

華肝基因公司被查出涉嫌將過期近10年的蛋黃粉，販賣給下游廠商製作成「好欣泉」等28件錠膠狀或粉狀食品，再販售給消費者，獲利將近7000萬元，雄檢偵查後，依詐欺罪將華肝陳姓負責人、鍾姓研發主任等5人起訴。

檢方調查，華肝在2007年研發特定基因體雞蛋，將蛋黃、蛋白分離後，委託雲林縣代工廠生產蛋黃粉，從2007年至2009年間陸續生產，但後來因市場銷售不如預期，蛋黃粉又只能存放1年，華肝卻未依程序銷毀這批已過期的蛋黃粉。

2011年起至2019年間，華肝將這批已過期的蛋黃粉，銷售給下游保健食品廠商，再由廠商製造「甘益壯」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品，並透過外縣市等下游通路商，再販售給不知情的消費者。

2019年5月，高雄市調查處接獲檢舉，由高雄地檢署指揮搜索華肝公司及相關下游業者，查獲大批成品5435公斤及庫存品45746公斤，並帶回華肝陳姓負責人、鍾姓研發主任、徐姓業務主管及倉管人員等5人。

檢調發現，華肝等人明知道這批蛋黃粉已經過期，卻仍在2011年起至2019年間，將這批過期的蛋黃粉更改製造、保存日期後，出售給下游的生技公司，而利用逾期蛋黃粉製成的成品，銷售地點遍集台北、台中、桃園、宜蘭縣等地。

檢方根據在華肝查扣的出、入貨單據，以及徐男、鍾男等人證詞，發現華肝靠著出售這批逾期的蛋黃粉，至少獲利近7000萬元，不少成品銷售後，已被不知情的消費者吞下肚。