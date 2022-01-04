「工地女神」IG發文控前男友偷鑽石掀前科 遭判刑又賠錢

有「工地女神」之稱的舒舒（本名曾子芸）弄丟一只鑽戒，懷疑是飯店小開、簡姓前男友偷的，在IG發文「偷我鑽石的人，居然還有家暴、妨害自由案底」，並在現實動態PO出簡的住處外觀、門牌等，她被依違反個資法判刑3月確定；民事部分，台北地方法院判舒舒應賠償簡22萬元，可上訴。

簡提告主張，他和舒舒2019年8月3日分手，但舒舒同年7月弄丟一只鑽戒，加上雙方分手後氣憤不滿，就懷疑他竊取鑽戒並提告，在偵查過程中得知他的前科資料。

簡指控，舒舒2019年9月在有3萬8000名粉絲追蹤的IG發文，「查出偷我鑽石的人，居然還有家暴、妨害自由的案底」，又在同年10月在IG限實動態刊登他住處附近的餐廳招牌、公寓外觀、住處門牌和大門等，佐以影片和照片，標記「各位如果在夜店看到這個人要提防小心收好自己的財物」、「專門找有錢姊姊下手」、「一起抓壞人」等語。

簡指出，自己並沒有偷拿鑽戒，舒舒的言論已經侵害他的隱私權、名譽權，並且法院判決有罪，請求賠償100萬元。

舒舒抗辯，相關文字都是事實陳述，且為真實，目的是在指責簡，但她沒有標註簡的姓名，且照片、影片模糊不清，若不是簡自身或家人、多年好友，根本難以辨識，因此沒有侵害簡的名譽權。