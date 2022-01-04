工程師當2幼子面殺妻70刀 二審認有教化可能改判14年

李姓工程師前年懷疑妻子呂女外遇，還要求離婚，兩人大吵後，當著兩名年幼小孩前，持刀猛刺呂女，小孩哭喊著「爸爸不要」，但李仍瘋狂砍殺妻子70刀致死，再畏罪自殺未遂，一審依殺人罪判刑15年，台中高分院以一審未審酌李犯案時因精神疾病致辨識能力降低，並認為李男並非全然不顧家庭、遊手好閒、自私自利的人，本案屬社會、家庭悲劇，李男仍有教化可能，遂撤銷一審判決，改判刑14年。可上訴。

二審合議庭以李男犯案時，因先前所患精神疾病精神障礙或心智缺陷，致他辨識行為顯著減低，原審未及依刑法規定減輕其刑，有所不當，認李男上訴有理由，遂撤銷一審判決改判刑。

合議庭審酌，李男持刀連續砍殺、擊刺被害人達70處，自2樓臥室追擊至1樓，使被害人受有多重刀刃傷，手段殘暴，被害人當時應是身心均受到重創，恐懼、失望、憤恨情緒交加，被害人並因此喪命，實屬悽慘，而他籌劃對被害人行兇，不顧夫妻情誼，更不顧2子尚屬稚齡幼童，狠心剝奪被害人生命，2稚子自此失恃，再無母親可依賴，終身抱憾，也使被害人父母悲痛莫名，精神及情感上受有極大之痛苦。

李男犯後仍否認具有殺人犯意，且迄今未能與被害人家屬成立調解或和解，賠償被害人家屬損害；但念及李男犯案時年僅30歲，並無任何犯罪前科。二審法官認為李男尚非全然不顧家庭、遊手好閒、自私自利的人，本案屬社會、家庭悲劇，李男實非具特別惡性顯無教化遷善可能性的人，予以判刑14年。

檢審查出，去年4 月29日凌晨，李姓工程師與妻子呂女大吵、持3把刀砍殺妻子70刀的過程，當時2名小孩都在客廳沙發上，目睹父殺母，長子大喊「爸爸不要」，但李繼續持刀殺妻，造成整個家庭破碎。

案發後，李供稱「朝她身上亂砍殺，但我無殺人犯意」。這件家庭悲劇，妻被夫殺死，夫坐牢，留下2歲、5歲的兒子，長子由內公撫養、幼子由外公養育，女方家屬求償，但尚未達成和解。

起訴書指出，李男與呂女為夫妻關係，因李男長期懷疑妻子外遇，呂女不堪其擾，且認李長期忙次工作，忽略家庭生活經營，而有離婚打算，然李不願離婚，多次挽回不成，疑心加劇，而有同歸於盡、殺害妻子的念頭。

2020年4月29日凌晨，李男上班期間請假返家，與妻發生激烈爭吵後，與妻肢體打鬥，將她壓制在地，呂女掙脫逃往客廳、廚房，李瘋狂持2把菜刀、1把水菒刀砍殺，致她的頭頸部、軀幹、手腳，共有70處銳器傷。

被害人呂女大喊救命，經鄰居報警，員警趕到現場時，從落地窗看見，李仍繼續砍殺被害人，但因大門反鎖無法開啟，乃破窗而入，制止李繼續行兇，李萌生悔意，持刀刺自己腹部、頸部，員警見狀以辣椒水噴灑制止，當然扣得3把刀，被害人經送醫急救後不治。

檢察官以李男殺妻手段兇殘，惡性重大，依殺人罪將他起訴，從重求刑20年。一審法官認李男面對婚姻難題，無法化解雙方歧見，釀成大錯，但他有負擔家計，不是遊手好閒的人，不是特別具有惡性，這是社會家庭悲劇，認李男仍有教化可能，依殺人罪判刑15年。李不服上訴，二審撤銷一審判決，改判刑14年。

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