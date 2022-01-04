拍賣「紅富海」吸金案主嫌財產 黃金物件值六百萬元

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，新竹分署今指出，將於19日在苗栗地檢署進行第一次拍賣。這次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，鑑價總額高達6百多萬元，也是自2000年法務部行政執行署成立以來，首次拍賣如此數量龐大的黃金物件。

新竹分署表示，本次拍賣黃金及其飾品數量龐雜，不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，希提供有興趣想趁過年買個黃金討喜氣的一般民眾，也可以有機會競標輕鬆入手喜歡的金塊或金飾。