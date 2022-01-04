清泉崗園區開發案環說書涉造假 立委告發三公司負責人

立法委員陳椒華（圖中）上月揭露台中清泉崗產業園區開發案的環境影響評估說明書涉嫌多處造假，今天上午到台中地檢署提告開發單位創利開發股份有限等3家公司負責人涉嫌違反環評法，由中檢內勤檢察官受理。記者白錫鏗／攝影

立法委員陳椒華上月揭露台中清泉崗產業園區開發案的環境影響評估說明書涉嫌多處造假，今天上午與時代力量台中黨部主委洪錦鈺及全體幹部強力譴責涉入此案的海線顏家，到台中地檢署告發創利開發股份有限公司等3家公司負責人涉嫌違反環評法，由內勤檢察官受理。

顏寬恒競選總部表示，對此事沒有回應，請去詢問相關單位與公司，此案與顏寬恒無關，請勿惡意摘指連結。

立委陳椒華指出，本案開發單位創利開發股份有限公司、規劃單位泰集全管理技術有限公司及評估單位松暉工程顧問有限公司涉嫌聯合在環說書內容多處造假，誤導環評委員，包括以農業用地下水同意興辦函偽稱取得工業用水地下水權，以及偽稱開發基地地表20公尺內無地下水等，涉嫌欺騙及誤導，以取得環評初審通過。

因此，陳椒華偕同時代力量台中黨部成員向台中地檢署提出刑事告發，以違反環評法第20條告發開發單位創利公司負責人，以及規劃單位和評估單位的負責人，希望遏止環評涉嫌造假誤導審查通過的歪風。

陳椒華指出，清泉崗案環說書涉嫌造假主要用意為誤導環評審查通過，造假部分包括：

八處偽稱已取得主管機關核定之地下水取用，作為本園區的工業用水，共計334.8 m3/日。但水利署公文指出無檢附相關證明文件，所附公文僅為開發區內私有地申請農業水權案之鑿井工程興建同意函，並非水權狀，且申請農業水權並經核可後，不得供工業使用。

涉嫌偽造地表下20公尺內沒有地下水，稱水位觀測井均量測不到地下水（僅鑽10~20公尺），且稱計畫區地下水位在地表下151.5公尺處，但在附錄的地質鑽探報告中，有「推估雨季時最大可能水位為地表下3.5公尺」，在本文及回覆環評委員意見中卻隻字未提，刻意迴避雨季時地下水位較高的事實，涉嫌誤導環評審查。

陳椒華強調，開發案附近有二條活動斷層，為地下水補注區，是地下水豐沛處，且計畫區北側及南端有舊庄溪支流通過，為水源地出水口，不可能沒有地下水，開發單位卻涉嫌偽造假稱無地下水，且僅在枯水期的12月量測，缺乏豐水期資料，忽略雨季水位較高的常態。

陳椒華表示，此案不只環評說明書內容涉嫌造假，還涉及國安及程序問題，卻跳過軍方先審的程序，目前卻已歷經三次環評初審，進展至補件後可送環評會審查階段。陳椒華強調，台中市政府應儘速補將此開發案送軍方先審外，亦應立刻停止環評程序，因目前已發現環說書有涉嫌造假問題，這次透過提告開發單位等三公司負責人，請檢方調查釐清環說書登載不實問題，要求在調查結果出爐前，台中市環保局應中止此案環評程序，並停止補件。

時代力量台中黨部主委洪錦鈺表示，顏寬恆先是涉入台中港105號碼頭案，有國安問題，這次又被發現其弟顏嘉儀為清泉崗產業園區開發案的董事，地點涉及軍事禁限建區，也有國安問題，而且未送軍方先審。而其地下水權有蒙混欺騙環評委員的問題，且還涉嫌偽稱此處地表下20公尺沒有地下水位，也是想要誤導環評委員，獲取環評通過的結果，顯示開發單位為謀取獲准環評通過的開發利益，不惜違反環評法，罔顧明知不實而登載於環評文件，這有刑責問題。