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3惡人免費借住竟還香燙、針刺、撞牆凌虐女童

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

葉男與妻子賴女及弟弟寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料、哇沙米，為免惡行被發現，恐嚇女童不得告訴老師或陳母，台中高分院依成年人共同故意對兒童犯傷害罪，將葉男判刑1年4月、賴女8月、葉男的弟弟1年1月。

至於，葉男的弟弟（27歲）於2019年9月29日上午，恐嚇女童「不坐機車前面就要打妳」，再利用騎機車接送女童時，徒手隔著衣服摸女童下體，經女童拒絕，仍繼續摸。檢方依加重強制猥褻等罪將葉的弟弟起訴。二審以被害人指證有瑕疵，合議庭認罪嫌不足，判葉的弟弟無罪。

檢審查出，2018年8月間，葉男（32歲）、賴女（31歲）夫婦結識陳女，乃搬至陳女承租的公寓，與陳女及陳姓女童同住，而葉的弟弟（27歲）也於2019年7月間搬來同住。

陳女因工作、交友關係，很少在家，由葉等3人照料陳姓女童的生活起居，於2019年9月間，多次拉扯女童頭髮，將女童的頭部撞向牆面，力道之大，造成木板隔間的牆壁破損凹陷，致女童前額挫傷。

9月13日，葉等人要求女童半蹲、手提醬油，再由賴女在女童身上放椅子、棍子等，強逼女童吃貓飼料、蒜頭、洋葱、哇沙米等。

9月下旬，女童因嘔吐引發賴女不滿，與小叔分持點燃的線香，輪流觸燙女童的手臂及大腿，致女童左手前臂、雙大腿燙傷而有點狀傷口。同晚又輪流以針刺女童的雙足，甩女童巴掌。

此外，葉男還抓舉女童摔地，連續將女童的外褲拉上拉下，致女童頸部左側、左大腿外側遭葉的指甲劃傷。葉為免惡行被發現，恐嚇女童不能告訴老師或陳母，否則會再挨揍。至2019年9月30日，陳母接到老師通知女童臉部瘀青，詢問女兒後報警處理。

葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供
葉男等人寄居在陳女住處，陳女很少在家，託葉照顧她的10歲女兒，葉等人對女童施以酷刑，抓女童的頭撞牆，造成木板隔間的牆凹陷，並以線香燙女童手腳，針刺雙足，還逼女童吃貓飼料。圖／台中地檢署提供

恐嚇 猥褻

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