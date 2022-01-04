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男酒後持刀殺死老婆判關8年 非常上訴成功再減刑半年

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子李煉振6年前酒後持刀殺妻子16刀致死，一審依家暴殺人罪判8年徒刑，台灣高等法院更一審維持判8年，李和檢方未上訴而定讞；檢察總長江惠民認為確定判決未審酌李與死者家屬和解，量刑不妥適提非常上訴，最高法院改判李7年6月徒刑，監護3年。

李是內湖都市計畫改建戶，平日靠收租金維生，多年前和顏姓女子結婚，兩人未生育孩子，但顏和前夫育有一名女兒。判決指出，李2016年11月凌晨和妻子在家中喝酒，酒後雙方起爭執，他拿水果刀朝妻子頸部和身體猛刺16刀，刀傷深及頸椎，割斷妻子氣管，送醫後仍因出血性休克不治。

李訊時供稱完全不記得案發過程，一審判8年徒刑，二審則認為他不得減刑，改判14年徒刑，被最高法院撤銷發回更審；高院更一審維持一審判決，判李8年徒刑，李與檢方皆未上訴而定讞。

檢察總長非常上訴指出，李2018年5月30日和死者家屬達成和解，賠償死者母親294萬餘元、死者女兒208萬餘元，取得告訴人諒解，且李的辯護人在更一審也提出和解書請求從輕量刑，被害人家屬也到庭陳述李已經有賠償，但更一審未加以審酌、說明理由，仍引用一審判決理由稱，被告犯後未完全坦認犯行，亦未取得告訴人之諒解」等語，有證據調查未盡、理由不備及證據上理由矛盾的違法。

最高法院認為，更一審未在判決理由中加以說明、審酌和解賠償等情事，已有判決理由不備的違法，且更一審判決理由也與卷內和解書所載不符，認為非常上訴有理由，因此撤銷改判7年6月徒刑，監護3年。

示意圖/ingimage
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檢察總長 殺人

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