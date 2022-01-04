聚餐遇男揮水果刀合力制伏 四男吃官司判無罪

何姓男子前年10月持水果刀進入一間小吃店，恰巧與林姓、孫姓、周姓、徐姓民眾等4人直視，何竟暴怒，將水果刀放在桌上嗆「找死哦」，4人為避免何持刀傷人，共同將其壓制在地，期間有3人陸續以酒瓶、膝蓋狂毆何，林甚至在警方到場時仍不理會，再補踢何頭部一腳，被警認定涉犯三人以上施強暴脅迫罪嫌；但新竹地院法官認為，4人只是單純聚會吃飯，偶然遇見素不相識的何持刀發生衝突，涉犯罪嫌構成要件不符，判決4人無罪。

法官審理時，4人皆指出，當時他們在吃飯，沒有預謀，沒有聚眾鬥毆的意圖，與何男發生衝突是為了保護自己。因為何忽然走進小吃店拿刀揮舞，行為怪異，其中1人便詢問對方是不是認識這桌的誰？不料何竟抽出刀子，瞪眼帶著敵意，他們才將其制伏。