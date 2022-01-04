男子因交通違規車牌被吊銷 懸掛偽造車牌上路吃官司

張姓男子因交通違規，轎車原始車牌遭到吊扣，涉嫌上網訂購偽造車牌2面後懸掛於轎車，去年5月間因未繫安全帶而為警攔查，警方處理時發現車牌有異法辦起訴。台南地院依張觸犯行使偽造特種文書罪，判處徒刑3月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，張因為所使用轎車原始車牌因交通違規遭到吊扣，竟為繼續行駛轎車，去年3月5日在網站上委請真實姓名、年籍不詳的人，偽造屬特許證車牌2面，4月初起將該2面車牌懸掛於轎車前、後方行使，足以生損害於監理機關對車籍管理正確性。

去年5月13日6時25分，張駕車於台南市區道路，因未繫安全帶而為警攔查，警方處理時發現車牌有異，法辦起訴。張坦承不諱。