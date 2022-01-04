調查班58期結業 蔡英文：兩岸情勢嚴峻

調查班58期今天舉行結業典禮，總統蔡英文將主持結業儀式，蔡英文致詞時表示，近年來在對岸挑釁威脅下，國際情勢險峻，假訊息越來越多，蔡英文肯定調查局對國安工作維護的表現、也對查緝竊取營業秘密有重大貢獻，期許調查局每位同仁要繼續發揮專長，維護國家安定。

本期學員撐過疫情三級警戒，可說相當不易，有2位學員在疫情期間，自行作詞作曲，創作期歌「從今以後」歌曲，作為58期學員的回憶，今天將首度公開演唱，並撥放影片，作曲人盧承本畢業於台師大資訊系，擅長音樂編輯，具有史坦哈巴音樂晉級檢定證書。

作曲人彭醴璃是成大中文系畢業，大二體重高達120公斤，後來成功減重至74公斤，有健身C級指導員證照，興趣文詩詞吟唱、古典文牘，人生觀是快樂工作與健康生活。