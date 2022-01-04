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新北新莊偵查隊長酒駕遭攔 警分局長震怒拔牌記過撤職
新北市新莊警分局偵查隊長古新民，昨晚10時許酒駕行經北市大同區重慶北路，遭到北市保安警察攔下，酒測值高達0.6毫克，依公共危險罪嫌送辦。對此，新莊警分局長震怒，立即將古員記一大過撤職查辦，同時年度考績也列為丙等。
據查證，新莊警分局偵查隊長古新民，昨日輪休，他中午獨自駕車前往友人家中飲酒，隨後返回新莊分局休息到晚間10時許，古員自認酒精濃度已代謝完畢，再從新莊警分局駕車，準備前往北市訪友。
不料，途中行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遇上北市保大警攔查，當場要求古員下車受檢，經酒測值高達0.6毫克帶回偵辦，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
據了解，古員今年11月初，才從淡水警分局偵查隊長調任至新莊警分局偵查隊，這段期間屢屢偵破社會矚目案件，包括近期啦啦隊國手勒斃女房東案。這次竟因酒駕遭法辦。
對此，新莊警分局長林溫柔大為震怒，強調除依法究辦外，也報請新北市警察局，並即刻將古員記一大過撤職，改調內勤警務正。檢察官今早複訊後諭知3萬元交保。
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