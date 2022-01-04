前檢察官抗議他人插隊 遭「正義魔人」打倒在地　

已退休的翁姓前檢察官去銀行辦事被人插隊，指責櫃檯員沒按號碼牌處理業務，旁觀的張姓男子充當「正義魔人」，認翁態度不好，將翁打倒在地；一審時，張依傷害罪判刑3月，張上訴，與翁和解，台北地方法院二審判張緩刑2年。確定。

2020年7月16日上午，66歲的翁在台北市羅斯福路華南銀行南門分行拿「27」號的號碼牌辦業務，卻被人插隊，翁抗議，指責櫃檯人員既然有抽號碼牌，就應該按照順序處理。

一旁的張姓男子認為翁說話的口氣不佳，替櫃檯人員幫腔，同一天9時35分在分行外的騎樓上，徒手抓著翁，並且拉扯、毆打翁的頭部、身體，將翁打倒在地，翁對張提告，檢察官將張起訴。

一審認為，張因細故對翁暴力相向，情緒管理、控制能力薄弱，念他坦認犯行，判刑3月，得易科罰金9萬元，張上訴。

張上訴說，他勸翁原諒銀行員，被翁辱罵，又看到翁站在銀行外，自認有受威脅才打人，但翁跌倒後，就未再加攻擊；張說；偵查中有意和解，但翁主張金額過高，上訴後已與翁和解，盼判緩刑。