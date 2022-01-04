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屏東火化場6人涉貪索上千萬紅包 遭判3年8月到5年

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屏東火化場6人涉貪索紅包 屏院判處3年8月到5年

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東市立殯儀館前火化場人員，在火化場辦理民眾申請遺體火化相關業務，長期違法向殯葬業者或家屬私下收取「插爐費」、遺體火化費，行情價1千元到4千元不等，調查發現，10年下來累計經手3萬846具遺體，累積得手金額上千萬元，屏東地院審理後，依貪汙罪，判處蔡姓男子等6人，3年8月到5年不等有期徒刑。

檢方起訴指出，蔡姓男子是屏東市立殯儀館負責火化爐操作及冷凍櫃維修等工作，另郭姓、洪姓、蘇姓、李姓及康姓男子，分別掌管火化爐、停棺室及停屍間等清潔工作。

檢方起訴指出，6人從2006年起，以職務之便，向前來殯儀館辦理火化程序殯葬業者，收取每具遺體1千至4千元，名義上為火化撿骨紅包，但大家都知道是俗稱插隊火化的「插爐費」，業者為求後續火化及撿骨裝罐不被刁難，多會付錢了事。

檢警調查，收「紅包」陋習從2006年1月起至2015年10月被查獲，累積經手超過3萬具遺體，6人各自得手161萬餘元至706萬餘元，每月收受的賄款甚至比本俸2、3萬元還多。

屏東地院近日審結，6人依貪汙罪分別判處有期徒刑3年8月到5年不等，及褫奪公權1年到3年，全案可上訴。據了解，涉案者在事發後，都已離職或退休。

屏東地院外觀。圖／報系資料照
屏東地院外觀。圖／報系資料照

屏東 殯儀館 貪汙

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