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調查班58期今結業 首唱新調查員進行曲

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查班58期今天舉行結業典禮，總統蔡英文將主持結義儀式，本期學員撐過疫情三級警戒，可說相當不易，有學員在疫情期間，自行作詞作曲，創作「新調查員進行曲」，今天將首度公開演唱，這也是新任調查局長王俊力上任後，首度主持調查官班結訓典禮，共有103人完成受訓。

以往調查班結業都會由學員演唱調查員進行曲，今年多了一個亮點，就是由學員親自創作的「新調查員進行曲」，將會在結訓儀式中公開表演，相關人昨天在展抱山莊進行彩排，希望能完美演出。

調查班58期學員受疫情影響，結訓前原有的登山、游泳、馬拉松等體測全都取消，不但上課採視訊教學，連據點、辦案實習都緊密排訓，學員在疫情下苦撐到結訓，革命情感與凝聚力相當強。

今天受邀參加典禮的還包括國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、檢察總長江惠民、憲兵指揮部指揮官周廣齊。江惠民總長任期今年4月屆滿，這也是他最後一次參加調查班結業典禮。

調查局長王俊力首度主持調查班結業典禮。圖／資料照
調查局長王俊力首度主持調查班結業典禮。圖／資料照

疫情 江惠民 國安會

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