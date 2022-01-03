高雄警涉嫌性侵女芳療師 警分局研議2大過送考績會懲戒

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警局左營分局左營派出所某警員昨天到養生館消費，卻涉嫌手指侵入女芳療師下體，被警方查獲，被依妨害性自主移送橋頭地檢署偵辦，以10萬元交保；左營分局目前研議將記該名警員2大過，送警局考績會。

據了解，左營所這名警員昨天下午到左營區明華一路上養生館消費，但他在按摩過程中，疑似用手指侵入女芳療師下體，當下芳療師立即奔出房外，引起店家注意。

左營分局警員獲報到場時，原以為只是店家糾紛，沒想到竟是自己人涉嫌性侵。女芳療師到院驗傷，並到派出所製作筆錄，案件移送橋頭地檢署，該名警員今天以10萬元交保，並限制住居。

目前該名警員請長假在家休息中，警分局研議將記2大過重懲，並表達絕不護短，秉持依法究辦決心，以維護警察優良風紀。

左營警分局長黃文哲（中）。記者邱奕能／翻攝
左營警分局長黃文哲（中）。記者邱奕能／翻攝

警察 性侵

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