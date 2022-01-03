嘉市文化局前科長遭控詐採購款230萬 他：無中飽私囊

台南市文化局陳姓科長，遭控6年前任職嘉市府文化局科長期間，涉以不實估價單、發票等詐領2場活動公款26萬，遭判緩刑5年仍上訴二審中；嘉義地檢署再查出，陳另對局裡舉辦的11場活動，也涉以相似手法詐204萬多元，才轉匯給承包活動業者，還私聘2名助理，今依利用職務機會詐取財物罪嫌等，起訴陳與廣商業者林女。

陳姓科長今表示，本案跟前案是相同情形，因程序上為推動公務更加快速與簡便，才便宜行事、未依程序請款，但相關款項，一審法院調查都是用在公務活動支出，並無中飽私囊，相關細節靜待司法調查。

檢方查出，38歲陳姓科長2016年11月至2018年5月間，時任嘉市府文化局表演藝術科的科長，以文化局舉辦13項活動，透過45歲廣告公司負責人林姓女子製作不實發票、估價單等，總計從32筆小額採購的報銷作業，領得230萬3800元。

陳姓科長領到錢後，再指示林姓女子匯款給實際承辦活動的廠商，共匯出219萬8959元，他還聘1男、1女當私人助理，都由林女支付薪水。

檢方發現，他涉詐領文化局舉辦的活動款項，包括嘉市青年管弦樂團成軍記者會暨開幕音樂會、「2017雲嘉嘉營劇場連線－夏至藝術節」、管樂特優學校觀摩音樂會、嘉市音樂廳活動問卷調查宣傳品－小手冊等。

據了解，檢方2019年獲報陳姓科長對2場文化局辦理的活動，涉詐領公款，偵辦並起訴，之後再追出，同個時期另有11場活動也用相似手法，偵查後今另案起訴。

檢方偵辦時，傳喚承包相關活動的廠商，出庭作證，不少廠商才得知，當時活動款項，是由林姓女子匯款、不是嘉市府匯出；陳姓科長應訊承認有此行為，辯稱經費申請流程不便、核准經費不足達到預設的藝文宣傳效果，才沒經局內核可，找林姓女子提供藝文活動勞務支出。