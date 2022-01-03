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偷排廢水害死人 電鍍廠小開判賠被害補償金415萬元

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

21歲陳姓承包商在新北市三重區下水道進行管線維護施工時，因吸入過多有毒氣體死亡，檢警相驗發現陳姓承包商死因歸咎於海棠公司少東張皓竣違法排放電鍍廢水，導致空氣中氰化物含量過多。新北地檢署犯罪被害人補償審議委員會先補償陳姓承包商家屬新台幣415萬6千餘元後，再經由民事訴訟向張皓竣求償獲准。

檢警調查，張皓竣明知秋棠公司電鍍過程產生的廢水具毒性、危險性，卻將廢水銜接到公司民生汙水管線。2015年6月3日晚間7時許，秋棠公司偷排廢水，裡面的氰化物揮發進入下水道空氣，使當時在汙水下水道進行管線維護作業工的陳姓承包商吸入，伴隨環境缺氧現象，陳呼吸休克死亡。

眾人原以為陳姓承包商因沼氣去世，直到檢方會同法醫相驗，才發現陳姓承包商血液中含氰量極高，認定陳是因吸入氰化物過多休克，追查才知海棠公司當時偷排劇毒廢水。

新北地檢署認為陳姓承包商家屬為犯罪被害人保護法所列遺屬，向犯罪被害人補償審議委員會申請犯罪被害補償金，先補償陳姓承包商家屬415萬6千餘元後，提起民事訴訟向張皓竣追討。

新北地院審理後認為，致使陳姓承包商死亡的氰化物氣體，確實為秋棠公司非法排放工業廢水產生，考量張身為秋棠公司專責處理電鍍廢水人員，卻任意排放未經處理廢水，使陳姓承包商身亡；由於債權移轉給新北地檢署，判決張皓竣需給付地檢415萬6千餘元。

刑事部分，張皓竣一審依水汙染防治法，處有期徒刑9年，經上訴高等法院改處有期徒刑8年，另罰秋棠企業450萬元，張不服提起上訴遭駁回，判決確定；民事部分，一審法院判賠1229萬餘元，經上訴，二審法官審酌扣除事故後遺屬已領犯罪被害人補償金，判賠725萬餘元。

秋棠公司排放有毒廢水釀死傷，新北地檢署先補償陳姓承包商家屬415萬6千餘元後，向秋棠公司少東張皓竣提起民事訴訟追討獲賠。示意圖／Ingimage
秋棠公司排放有毒廢水釀死傷，新北地檢署先補償陳姓承包商家屬415萬6千餘元後，向秋棠公司少東張皓竣提起民事訴訟追討獲賠。示意圖／Ingimage

民事訴訟 補償金

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