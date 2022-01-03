屏東男童燙傷保母辯凍傷 法院判業務過失傷害罪處4個月

屏東縣一名陳姓保母雖然取得保母人員技術士證，但其托育服務登記證書已在2016年5月廢止，陳姓保母卻仍提供在宅托育服務，陳姓保母照顧11個月大男童時，竟造成男童左小腿二度燒燙傷，男童歷經18天住院開刀治療，男童母親不滿對陳姓保母提告，陳女辯稱遭凍傷，但遭醫師打臉，認定燒燙傷造成傷口。屏東地院審理，陳姓保母犯業務過失傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，1天1千元折算。

判決指出，陳姓保母雖取得保母技術士證，但托育服務登記證書2016年5月5日廢止，但仍在其住家提供在宅托育服務。陳姓保母在2018年4月中旬起，受託照顧11個月大的男童，但在照顧過程中，疏忽周遭環境安全，導致男童在2019年1月15日，在其托育處所內，因不明原因，左小腿碰觸不詳高溫物品，導致男童左小腿二度燒燙傷。

判決指出，男童遭燒燙傷，男童的媽媽在2019年2月，將男童送到台大醫院急診就醫，醫師診斷燒燙傷，並轉為住院治療。男童左小腿二度燒燙傷，燒燙傷面積為總體表面積2％的傷勢，2019年2月14日住院，接續清創與分層皮膚移植手術，同年3月3日出院，住院18天，並持續門診追蹤治療。

合議庭審理，陳姓保母辯稱遭凍傷的。合議庭根據醫生出示診斷證明，男童傷口表現極不可能為凍傷所致。男童傷口為深二度到三度燙傷，對於保母說法不採信。

合議庭認為，男童受傷至今，陳姓保母對於男童受傷過程的說法支吾其詞、語焉不詳，且案發後的第4天才將男童受傷事情以LINE告知，未及時說明。考量陳姓保母在法院審理，才知道自己有錯誤，並與對方和解，但本案言詞辯論終結後，判決前才給付部分款項，陳姓保母先前有詐欺前科，素行難認良好，考量家庭經濟、生活狀況等，判陳姓保母，業務過失傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，一天一千元。