快訊

地震百年周期將至？ 學者：留意規模8.0以上海溝型地震

每十層樓晃度增一倍「台北101怎麼辦」 地震專家解析了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東男童燙傷保母辯凍傷 法院判業務過失傷害罪處4個月

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名陳姓保母雖然取得保母人員技術士證，但其托育服務登記證書已在2016年5月廢止，陳姓保母卻仍提供在宅托育服務，陳姓保母照顧11個月大男童時，竟造成男童左小腿二度燒燙傷，男童歷經18天住院開刀治療，男童母親不滿對陳姓保母提告，陳女辯稱遭凍傷，但遭醫師打臉，認定燒燙傷造成傷口。屏東地院審理，陳姓保母犯業務過失傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，1天1千元折算。

判決指出，陳姓保母雖取得保母技術士證，但托育服務登記證書2016年5月5日廢止，但仍在其住家提供在宅托育服務。陳姓保母在2018年4月中旬起，受託照顧11個月大的男童，但在照顧過程中，疏忽周遭環境安全，導致男童在2019年1月15日，在其托育處所內，因不明原因，左小腿碰觸不詳高溫物品，導致男童左小腿二度燒燙傷。

判決指出，男童遭燒燙傷，男童的媽媽在2019年2月，將男童送到台大醫院急診就醫，醫師診斷燒燙傷，並轉為住院治療。男童左小腿二度燒燙傷，燒燙傷面積為總體表面積2％的傷勢，2019年2月14日住院，接續清創與分層皮膚移植手術，同年3月3日出院，住院18天，並持續門診追蹤治療。

合議庭審理，陳姓保母辯稱遭凍傷的。合議庭根據醫生出示診斷證明，男童傷口表現極不可能為凍傷所致。男童傷口為深二度到三度燙傷，對於保母說法不採信。

合議庭認為，男童受傷至今，陳姓保母對於男童受傷過程的說法支吾其詞、語焉不詳，且案發後的第4天才將男童受傷事情以LINE告知，未及時說明。考量陳姓保母在法院審理，才知道自己有錯誤，並與對方和解，但本案言詞辯論終結後，判決前才給付部分款項，陳姓保母先前有詐欺前科，素行難認良好，考量家庭經濟、生活狀況等，判陳姓保母，業務過失傷害罪，處有期徒刑4月，可易科罰金，一天一千元。

屏縣社會處指出，陳姓保母違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第2款規定，依同法第97條公布其姓名。呼籲家長們，可多運用縣府托育資源中心找尋合格保母。

屏東縣陳姓保母照顧男童時未注意環境安全，男童左小腿燒燙傷，男童母親提告，屏東地院近日，依業務過失傷害罪判陳姓保母處有期徒刑4月，可易科罰金。圖為屏東地院外觀。圖／本報資料照
屏東縣陳姓保母照顧男童時未注意環境安全，男童左小腿燒燙傷，男童母親提告，屏東地院近日，依業務過失傷害罪判陳姓保母處有期徒刑4月，可易科罰金。圖為屏東地院外觀。圖／本報資料照

保母 托育

延伸閱讀

即測即評及發證技術士技能檢定 新增開放網路報名

拍戲壓力大孩子卻爆哭不停 黃靖倫保母一句話道破原因

保母涉過失致嬰兒重傷 被判刑1年6月

知名鍋具把手鬆脫山友嚴重燙傷 台灣代理商公告召回

相關新聞

台股破萬八新高！宜蘭法拍「查封股票」金融、傳產都有

法務部行政執行署宜蘭分署明天下午3點舉辦聯合拍賣會，這次拍賣標的有多筆建築物不動產及動產；但最特別是，近來股市交易熱絡，...

老父開車違規欠款20萬 害他保時捷被查封

29歲許男因名下3輛汽車滯繳牌照稅、交通違規罰鍰等高達新台幣20萬元，被法務部行政執行署新北分署查封拖吊一輛保時捷名車，...

屏東男童燙傷保母辯凍傷 法院判業務過失傷害罪處4個月

屏東縣一名陳姓保母雖然取得保母人員技術士證，但其托育服務登記證書已在2016年5月廢止，陳姓保母卻仍提供在宅托育服務，陳...

雞排妹po醫美診所男諮詢師看客人術前裸照 獲不起訴

雞排妹2020年間在臉書爆料「有網美去做陰道緊實的術前照，他們的男諮詢師都會拿來看」醫美診所元和雅診所的江姓行銷經理，認...

「反骨男孩」艾瑞絲告網友 4人獲不起訴

YouTube團體「反骨男孩」成員艾瑞絲疑不滿遭網友傳不雅影像私訊，在IG抱怨「不要再私訊我了！...好不舒服」，遭網友...

用圖書館電腦未登出 男大生盜身分追蹤粉專判緩刑

台北一名甘姓男大生去年在校內圖書館使用電腦時，發現盧姓女大生用後未登出臉書，竟假冒名義，追蹤自己臉書粉絲專頁，並發送追蹤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。