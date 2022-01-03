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老父開車違規欠款20萬 害他保時捷被查封
29歲許男因名下3輛汽車滯繳牌照稅、交通違規罰鍰等高達新台幣20萬元，被法務部行政執行署新北分署查封拖吊一輛保時捷名車，許男嚇得出面澄清都是父親違規，但兩人久未連絡，願辦理分期繳納換回愛車。
新北分署指出，許男名下的3輛汽車，因未繳納停車費、牌照稅、燃料費等，以及交通違規罰鍰共積欠20萬餘元，案件自今年2月起陸續移送新北分署執行，經扣押銀行存款，緊扣得278元；行政執行官通知許男辦理分期繳納，許男又不出面，行政執行官因此在上月21日將許男名下的保時捷「凱燕」拖回保管。
許男見愛車被拖，急忙前往新北分署辦理分期繳納，稱都是父親開車違規，但因父親欠債導致信用不良，才會將車輛登記在他的名下，且父親久未聯絡，願辦理分期繳納換回愛車。
新北分署呼籲民眾，應遵守道路交通安全規則，並依規定繳納罰鍰、停車費等，以免遭受強制執行，還需額外負擔車輛拖吊、保管費，得不償失。
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