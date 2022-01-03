雞排妹po醫美診所男諮詢師看客人術前裸照 獲不起訴

雞排妹2020年間在臉書爆料「有網美去做陰道緊實的術前照，他們的男諮詢師都會拿來看」醫美診所元和雅診所的江姓行銷經理，認為雞排妹所言是不實內容，提告加重誹謗罪。士林地檢署偵結，認為此診所具有知名度，客戶多為公眾人物，整形者私密部位拍攝議題，為可受公評之事，給予不起訴處分。

雞排妹2020年12月30日在個人臉書公開留言，「不意外，我當時也是很多苦主的當事人，他們的男諮詢師還會看很多女客人術前的裸照」「他們所有護士都會拿來看一起笑一起討論」「有些女網美去做陰道緊實的術前照（要拍私處）他們的男諮詢師（江某）都會拿來看」。江男自認雞排妹的臉書貼文，影射他偷窺客戶私密部位，足以貶損人格及社會評價，提告加重誹謗罪。

雞排妹到案後供稱，元和雅診所的前員工艾OO私訊粉絲專頁，告知她可以看到診所負責人好友限定臉書貼文，因此相信艾OO，且之前收到很多網友私訊，表示在此診所整形失敗；發表貼文是想提醒想做醫美的人注意選擇診所，無添加個人情緒表達及評語，沒有替網友艾OO背書。

雞排妹也表示，告訴人江男有加入362名成員的line群組，曾經看到群組對話中，江男坦承「會看到整形者私密處的整形前、後照片」甚至有些照片都是江男拍攝。雞排妹否認犯罪，強調「只是善意提醒想到此診所整形者，可能會被男性諮詢師看見私密處照片」無誹謗犯意。

檢方認為，雞排妹在臉書貼文一開始有標註「另一位苦主提供、來信爆料之一曾去元和雅做過私密處醫美的網美請注意」等文字。雞排妹與網友艾OO的對話紀錄，艾OO留言稱「他們醫生幫病患手術時都會讓工作人員去偷拍病患手術照片」「尤其是像妳們這些有名的人，他們會故意找媒體外流出去，然後再故意推給周刊自己挖的，找藉口炒新聞」「你們做手術時都只裸體穿手術衣，他們早就拍光光了」

江男在line群組暱稱是「醫美諮詢／網路行銷江OO」且有個人大頭照，江男留言「見證者我一定會看到啊」「有客人要見證隆乳，然後我去拍又說我是男生，她很害羞，要求不要我，希望可以換成女生幫她拍攝...我覺得很麻煩、不爽，我就說：妳如果不想見證，那就付原價喔！」