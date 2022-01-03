隔壁桌攜女伴有說有笑 男持利剪刺傷2人被判刑

林姓男子在母親過世後流落街頭，去年1月凌晨他在六合夜市一家清粥小菜吃宵夜，看到隔壁桌薛男、劉男與女友有說有笑，認為兩人在炫耀，看著電視碎念，反遭對方嫌吵，被趕出店門後，他憤拿剪刀衝回店裡，刺傷薛男與劉男。高雄地院依傷害和殺人未遂罪各判他徒刑3月和3年6月，高雄高分院認為林無殺人故意，今改以傷害罪判1年6月。

判決指出，去年1月23日凌晨5時許，薛男、劉男帶著張姓及泰國籍女性友人，到六合夜市一家清粥小菜吃宵夜，當時在店裡的林男看到薛男等人入座，邊看電視邊碎嘴，薛男等人認為林男太吵，雙方在店內爆發口角爭執，後來業者出面制止，請林男離開店裡才解決紛爭。

林男離去後不滿，跑到附近資源回收場撿3把剪刀，回到店裡和薛男理論，薛起身阻擋遭剪刀刺傷左肩，上前助陣的劉男也被剪刀畫傷，頭部、頸部遭刺重傷，所幸送醫後撿回一命。

警方獲報後逮捕林男，他供稱是薛男等人罵他樣子像流氓、黑道，旁邊又帶著女友，很像在炫耀自己很敢，讓他失去尊嚴；他想到母親剛離開不久，不想被當「龜兒子」才會動手保護自己。

高雄地方法院審理時，依據醫院鑑定報告，發現林男患有慢性思覺失調症10多年，母親過世後就未繼續服用精神藥物，案發當時有自言自語舉動，極可能處於發作狀態，影響辨識行為能力；不過，林當時持利刃刺傷上前阻擋的劉男，若不慎恐刺到頸部，恐傷及性命，因此依殺人未遂論罪，並施以監護5年。

林男不服上訴，高雄高分院合議庭根據店內監視器畫面，認為劉男遭刺傷，是因為出來阻擋在林男、薛男眼前，而林男拿刀揮刺的過程中，並未對準劉男要害攻擊，劉在送醫過程中，意識清楚還能與醫師對答，認為林不具有殺人的不確定故意，因此改依傷害罪論處。