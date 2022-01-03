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「反骨男孩」艾瑞絲告網友 4人獲不起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

YouTube團體「反骨男孩」成員艾瑞絲疑不滿遭網友傳不雅影像私訊，在IG抱怨「不要再私訊我了！...好不舒服」，遭網友留言攻擊；艾瑞絲對網友提告，台北地方檢察署偵查認為，藝人有無知名度，可受公評，4名網友獲不起訴。

艾瑞絲2019年4月生日時，透過IG發布限時動態指「我每天都很快樂，根本不需要特別祝生日快樂，不要再私訊我了！少來煩我！私訊一直按拒絕拒絕拒絕也是很花時間的耶，我最需要的只是喉嚨不痛而已，好不舒服」等

她的留言被網友截圖，分享至Dcard上，有網友嘲諷艾瑞絲，甚至號召向IG檢舉指艾瑞絲的帳散播仇恨言論，艾瑞絲再發文提醒網友若涉人身攻擊，須承擔法律責任，之後即對4名網友提告。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

反骨男孩 Dcard

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