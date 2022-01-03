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用圖書館電腦未登出 男大生盜身分追蹤粉專判緩刑

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北一名甘姓男大生去年在校內圖書館使用電腦時，發現盧姓女大生用後未登出臉書，竟假冒名義，追蹤自己臉書粉絲專頁，並發送追蹤邀請給盧女的臉書朋友。士林地方法院認定甘男行為犯行使偽造準私文書罪，判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，去年4月間甘男在學校圖書館使用館內電腦，發現前手盧姓女大生未登出臉書，竟用盧女臉書在自己的粉絲專頁上留言點讚，再冒用盧女名義，發送追蹤粉絲專頁邀請給盧女臉書朋友，表示盧女邀請朋友成為甘的粉絲。

甘到案後坦承犯行。法官認為，甘男利用盧女未登出臉書帳號，冒用名義發送不實邀請，侵害盧女使用帳號表達意見的自主性，考量犯罪動機是為了提高粉絲專頁的聲量和粉絲數量，犯後取得盧女諒解等情狀，依照行使偽造準私文書罪，判處2月徒刑，可易科罰金，甘男無前科因一時失慮至罹刑典，歷經偵審教訓應知警惕，給予緩刑2年機會。

示意圖。圖／ingimage
示意圖。圖／ingimage

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