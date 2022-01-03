用圖書館電腦未登出 男大生盜身分追蹤粉專判緩刑

台北一名甘姓男大生去年在校內圖書館使用電腦時，發現盧姓女大生用後未登出臉書，竟假冒名義，追蹤自己臉書粉絲專頁，並發送追蹤邀請給盧女的臉書朋友。士林地方法院認定甘男行為犯行使偽造準私文書罪，判處2月徒刑，可易科罰金，緩刑2年。

判決指出，去年4月間甘男在學校圖書館使用館內電腦，發現前手盧姓女大生未登出臉書，竟用盧女臉書在自己的粉絲專頁上留言點讚，再冒用盧女名義，發送追蹤粉絲專頁邀請給盧女臉書朋友，表示盧女邀請朋友成為甘的粉絲。