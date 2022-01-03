快訊

北市Omicron旅館群聚傳播 2例境外「改判本土個案」

直播／今本土+0 無死亡病例 境外25例、美國就占15例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民法官法明年上路 翁岳生：法官扮演人間神 要自重

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

司法改革受國人高度期待，國民法官法明年元旦上路，國民法官與職業法官一起審理案件；司法院前院長翁岳生說，法官扮演人間的神，莊嚴法院就如同廟宇、教堂，當法官要注意言行，自己尊重自己，國民法官法是讓人民參與審判，增加人民信賴，當法官就要自重。

91歲翁岳生出身嘉義縣義竹鄉，與縣長翁章梁是義竹鄉親，感念家鄉孕育成長，無償捐贈曾祖父翁伴日治時代興建、距今115年祖厝給鄉公所運用，捐贈公職照片、證書、藏書、著作等文物。

公所整修完成開放規畫做為學子自修學習等空間，以翁岳生父親過去開設中藥房堂號「存德堂」命名，翁岳生上午返鄉由翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，揭牌啟用。

翁岳生對記者提問明年上路司法改革「國民法官法」看法，他說，過去當司法院長、在司法官訓練所，期勉法官要扮演人間的神，民主法治社會法官很重要，穿法袍判決、剝奪人民生命、自由、財產，法院蓋得莊嚴如同廟宇、教堂，當法官權力大就要有相對責任，權責要相符，法官要注意言行，自我尊重，讓人民信賴。

他說，國民法官法讓人民參與審判，增加人民對司法信賴，當法官就是扮演人間的神，要自我尊重。翁岳生過去家境貧困，父親出外經商失敗，家道中落，他感念鄰居鄉親幫忙，一再表達對義竹鄉親感念感恩；翁章梁說，翁岳生對司法有重要貢獻，求學奮鬥及司法公職成就，是義竹人世代的典範。

翁岳生勤奮向學、努力不懈，就讀南英商職、嘉義商職、台南師範，畢業後任教高雄市成功國小，之後考上台大法律系，通過司法官高考，考取教育部公費生赴德國海德堡大學攻讀博士學位，學成歸國在台大擔任法學教授，作育英才，歷經5任總統任命司法院大法官、3任總統任命司法院長，推動法治建設、司法改革貢獻良多。

司法院前院長翁岳生說，法官扮演人間的神，莊嚴法院就如同廟宇、教堂，當法官要注意言行，自我尊重。記者魯永明／攝影
司法院前院長翁岳生說，法官扮演人間的神，莊嚴法院就如同廟宇、教堂，當法官要注意言行，自我尊重。記者魯永明／攝影
翁岳生感念家鄉義竹孕育成長，捐贈曾祖父翁伴日治時代興建祖厝給鄉公所運用，上午返鄉由縣長翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，揭牌啟用。記者魯永明／攝影
翁岳生感念家鄉義竹孕育成長，捐贈曾祖父翁伴日治時代興建祖厝給鄉公所運用，上午返鄉由縣長翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，揭牌啟用。記者魯永明／攝影
翁岳生感念家鄉義竹孕育成長，捐贈曾祖父翁伴日治時代興建祖厝給鄉公所運用，上午返鄉由翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，與表演幼兒園小朋友合影。記者魯永明／攝影
翁岳生感念家鄉義竹孕育成長，捐贈曾祖父翁伴日治時代興建祖厝給鄉公所運用，上午返鄉由翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，與表演幼兒園小朋友合影。記者魯永明／攝影

司法院 國民法官 翁章梁

延伸閱讀

醬拌麵、蜜蠟烏魚子… 烏魚子神農獎得主再推新吃法

冠軍茶世家 梅山鄉高帝園茶業榮獲3次兩岸鬥茶茶王獎

政院核定嘉義科學園區85億開發啟動 實驗中學後年招生

翁岳生捐百年義竹祖厝助學 存德堂明揭牌啟用

相關新聞

國民法官法明年上路 翁岳生：法官扮演人間神 要自重

司法改革受國人高度期待，國民法官法明年元旦上路，國民法官與職業法官一起審理案件；司法院前院長翁岳生說，法官扮演人間的神，...

用圖書館電腦未登出 男大生盜身分追蹤粉專判緩刑

台北一名甘姓男大生去年在校內圖書館使用電腦時，發現盧姓女大生用後未登出臉書，竟假冒名義，追蹤自己臉書粉絲專頁，並發送追蹤...

期待有落差？ 被罵「粗工扮油漆工」 撰文者僅判2月刑

吳姓男子因包工事宜與陳姓油漆工齟齬，他將陳的大頭照傳上網，並加註留言「此人是粗工扮油漆工，被看破手腳惱羞，網路上開假帳號...

高師大遲發女助理2月薪水 她離職討資遣費告贏校方

高雄師範大學吳姓專任助理2018年5月上班卻接連2個月被校方拖欠薪資，她認為校方嚴重影響到她生計，離職後向高師大索討資遣...

酒客涉打酒店經理送辦 離去時嗆警有牌流氓再被逮回

台北市中山區錦州街一家酒店今天凌晨爆發酒客衝突，25歲吳姓男子酒醉後在大廳毆打22歲吳姓酒店經理，警方到場控制，依社會秩...

不滿鄰居怪氣味 怒把大門撞凹飆罵「恬不知恥」挨告

高雄60歲蕭姓女子與樓上鄰居長期因油煙、噴灑殺蟲劑及消毒水等氣味發生爭執，兩人關係不睦，蕭女先是持鑰匙敲擊對方大門，使門...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。