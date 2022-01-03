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國民法官法明年上路 翁岳生：法官扮演人間神 要自重
司法改革受國人高度期待，國民法官法明年元旦上路，國民法官與職業法官一起審理案件；司法院前院長翁岳生說，法官扮演人間的神，莊嚴法院就如同廟宇、教堂，當法官要注意言行，自己尊重自己，國民法官法是讓人民參與審判，增加人民信賴，當法官就要自重。
91歲翁岳生出身嘉義縣義竹鄉，與縣長翁章梁是義竹鄉親，感念家鄉孕育成長，無償捐贈曾祖父翁伴日治時代興建、距今115年祖厝給鄉公所運用，捐贈公職照片、證書、藏書、著作等文物。
公所整修完成開放規畫做為學子自修學習等空間，以翁岳生父親過去開設中藥房堂號「存德堂」命名，翁岳生上午返鄉由翁章梁、立委翁重鈞、鄉長黃阿家、前國代林正雄等陪同，揭牌啟用。
翁岳生對記者提問明年上路司法改革「國民法官法」看法，他說，過去當司法院長、在司法官訓練所，期勉法官要扮演人間的神，民主法治社會法官很重要，穿法袍判決、剝奪人民生命、自由、財產，法院蓋得莊嚴如同廟宇、教堂，當法官權力大就要有相對責任，權責要相符，法官要注意言行，自我尊重，讓人民信賴。
他說，國民法官法讓人民參與審判，增加人民對司法信賴，當法官就是扮演人間的神，要自我尊重。翁岳生過去家境貧困，父親出外經商失敗，家道中落，他感念鄰居鄉親幫忙，一再表達對義竹鄉親感念感恩；翁章梁說，翁岳生對司法有重要貢獻，求學奮鬥及司法公職成就，是義竹人世代的典範。
翁岳生勤奮向學、努力不懈，就讀南英商職、嘉義商職、台南師範，畢業後任教高雄市成功國小，之後考上台大法律系，通過司法官高考，考取教育部公費生赴德國海德堡大學攻讀博士學位，學成歸國在台大擔任法學教授，作育英才，歷經5任總統任命司法院大法官、3任總統任命司法院長，推動法治建設、司法改革貢獻良多。
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