期待有落差？ 被罵「粗工扮油漆工」 撰文者僅判2月刑

吳姓男子因包工事宜與陳姓油漆工齟齬，他將陳的大頭照傳上網，並加註留言「此人是粗工扮油漆工，被看破手腳惱羞，網路上開假帳號搬弄是非，連批刀都拿不穩了裝什麼師傅」。陳提告，新北地方法院以違反個人資料保護法判吳2月徒刑，得易科罰金，但陳認為「判太輕」請檢方上訴，台灣高等法院駁回。

吳姓男子因工程而與陳姓油漆工起衝突，他先前為了匯付薪資取得對方申設中華郵政帳戶的郵政存簿封面照片上，有陳的戶名、立帳郵局和帳號等個人資料。2020年4月19日，吳上臉書登入「粗工、搬運工、清潔工、拆除工、打石工工作聯繫站」臉書社團，再將陳的照片附上，批評對方「粗工扮油漆工」、「連批刀都拿不穩」。

陳認為人格、名譽遭損，提出告訴，新北地檢署偵結後起訴吳。新北地院審理時，吳坦承有做這些事，新北院認為個資法所指的「個人資料」包括自然人姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動等，吳張貼陳的照片與帳戶資料，讓人可識別，且又加註誹謗內容，已超過蒐集個人資料特定目的必要範圍。

因吳犯個資法「非公務機關非法利用個人資料罪」、刑法散布文字誹謗罪，一審依較重的個資法判他2月徒刑。

陳姓工人覺得一審才判2月徒刑，但案發至今對方仍然沒賠償他，犯後態度不佳，不符合罪刑相當原則，因此請檢察官上訴。