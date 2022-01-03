高師大遲發女助理2月薪水 她離職討資遣費告贏校方

高雄師範大學吳姓專任助理2018年5月上班卻接連2個月被校方拖欠薪資，她認為校方嚴重影響到她生計，離職後向高師大索討資遣費及遞延薪水的利息共6342元；高師大反駁稱是其他助理未按時繳回出勤表，才會延遲發薪，高雄高分院更一審認為，校方不能以其他助理延遲為由拖延薪資，判吳女勝訴。

判決指出，2018年5月21日起吳女任職高師大擔任專任助理，每月薪資在隔月15日前發放，但吳女上工2個月，5、6月薪水卻拖延到7月12日、8月2日才領到，薪水拖了將近2個月才入帳。

吳女認為，雖然薪水可能因計畫尚未撥款，或未依規定辦理請領作業而拖延，但教育部早在當年5月就撥款，她也按時繳交出勤表，卻仍被高師大拖延發薪，學校卻未提具體改善措施，嚴重影響到她生計。

同年7月15日，吳女依勞動基準法規定，傳電子郵件給高師大終止兩邊勞動契約，並請求高師大開立非自願離職證明書，要求校方給付她資遣費5998元和延遲利息344元。

高雄地方法院、高雄高分院一、二審認為吳女是合意和高師大解除勞動契約，因此不得請求校方發非自願離職書與給付資遣費，僅判高師大需賠吳女延遲兩個月薪資的利息共344元；吳女不服上訴最高法院，經撤銷發回高分院更1審重新審理。

更一審合議庭審理時，高師大主張薪水晚發是其他助理未在期限內繳交出勤表，而6月請款程序又跨越2個校區，碰到暑假周五統一彈性放假造成；且吳女7月15日提離職後，副校長還有慰留，最後才准吳女8月3日離職，可見雙方是合意結束勞動契約。

更一審合議庭認為，依吳女與高師大合約，本就約定每月15日前發放上月薪資，高師大不能以其他助理未依規定辦理工資請領作業，或行政慣例等理由延遲發薪；再者，雖吳女直到8月才離職，但當時她已表明是校方延遲發薪，她才要終止勞動契約，不能因校方有慰留程序或簽核准辭，就逕自認為雙方是合意終止契約。