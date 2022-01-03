酒客涉打酒店經理送辦 離去時嗆警有牌流氓再被逮回

台北市中山區錦州街一家酒店今天凌晨爆發酒客衝突，25歲吳姓男子酒醉後在大廳毆打22歲吳姓酒店經理，警方到場控制，依社會秩序維護法帶回動手的吳姓男子，待吳男做完筆錄正要離開派出所時，卻嗆警察「有牌流氓」，隨即遭涉嫌妨害公務逮捕偵辦。

警方指出，今天凌晨1時17分許，獲報錦州街上一間酒店內有酒客衝突，吳男喝醉失態，與不認識的酒店經理爆發口角，吳男毆打經理，經理暫不提告，依照社維法家暴餘人送辦裁罰。

不料，約2個小時後，今凌晨2時許，吳男完成社維法筆錄要離開中山二派出所，眾多朋友也在外等候，吳男竟涉嫌在派出所外辱罵警方「有牌流氓」，經警方制止不聽，仍持續罵有牌流氓，隨即遭妨害公務罪嫌偵辦。

中山警分局呼籲全民，在防疫期間，掃蕩街頭暴力仍然是警方當前工作重點，發生街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康