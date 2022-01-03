快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

女子冒充獄友等身分詐得1789萬元 遭判刑5年

中央社 / 新竹縣3日電

一名黃姓女子冒充獄中朋友謝女身分，甚至還跟謝女老公同居、生子，也曾冒充法官、檢察官等，陸續向10人詐得新台幣1789萬元，遭新竹地方法院判刑5年，沒收犯罪所得。

新竹地方法院判決書指出，黃女2016年在看守所服刑期間，認識了獄友謝姓女子，她認謝女為乾妹妹，進而認識到謝女的先生黃姓男子。

檢警查，黃女出獄後，近年又因犯案遭通緝，為了隱匿身分，竟與黃男交往，並且同居、懷孕，為了就醫，黃女還偷走謝女健保卡，用謝女身分產檢、生產，甚至還用謝女身分到戶政事務所幫嬰兒報戶口。

謝女後來發現自己竟無端多了一名兒子，向黃男確認後，得知老公竟和黃女生小孩，氣得離婚並告黃女、黃男。

黃男供稱，黃女自稱是多家公司股東，每次外出黃女都會搶著付帳，且會在消費發票上打統一編號，稱是要向公司報帳，因此黃男及黃男母親都對她的背景深信不疑。

檢警調查，黃女以包括法官、檢察官、生技公司富二代、房屋仲介等各式身分與不特定人士交流，受騙人士包含謝女、謝女先生、謝女婆婆、房東、手機店老闆等，前後共騙走1789萬元，遭新竹地方法院判刑5年，沒收犯罪所得。

新竹 檢察官 健保卡

延伸閱讀

臨時會審地制法 柯建銘：林智堅不選別再有「恐林症」

地制法也在內！總預算、產創條例等亟待處理 立院5日臨時會將討論

終於等到的「2022開幕景點」5選！新竹遠百、全台最美蔦屋書店、新北神隱少女隧道秘境...

新竹人亮出身分證！「添好運」竹北遠百店新開幕　全單95折還有7折券或免費XO醬炒飯

相關新聞

漏水官司輸了自製影片罵鄰居「愛錢法官」 結果賠慘

台灣高等法院前發言人吳維雅的家人因漏水問題，和83歲鄰居劉姓老翁打官司，劉事後不滿自製「漏水356萬續集」影片上傳You...

不滿鄰居怪氣味 怒把大門撞凹飆罵「恬不知恥」挨告

高雄60歲蕭姓女子與樓上鄰居長期因油煙、噴灑殺蟲劑及消毒水等氣味發生爭執，兩人關係不睦，蕭女先是持鑰匙敲擊對方大門，使門...

高師大遲發女助理2月薪水 她離職討資遣費告贏校方

高雄師範大學吳姓專任助理2018年5月上班卻接連2個月被校方拖欠薪資，她認為校方嚴重影響到她生計，離職後向高師大索討資遣...

酒客涉打酒店經理送辦 離去時嗆警有牌流氓再被逮回

台北市中山區錦州街一家酒店今天凌晨爆發酒客衝突，25歲吳姓男子酒醉後在大廳毆打22歲吳姓酒店經理，警方到場控制，依社會秩...

新年第2天高市警亮治安數據 去年刑案比前年還要少

元旦跨年剛過，高雄市警局今公布去年全市治安統計，去年高雄發生24651件刑案，但與前年相比，減少1514件，破獲率較前年...

爭風吃醋！萬華車站2街友互毆 朝頭部揮利器血濺當場

62歲張姓男子與54歲張姓男子去年底在台北萬華火車站外，因爭風吃醋大打出手，其中一人持剪刀攻擊對方，導致對方頭部受撕裂傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。