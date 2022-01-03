假援交真詐騙 男恐嚇不給5千元就找兄弟處理遭判刑6月
又是援交詐騙！黃姓男子與謝姓女子合謀，2015年7月22日凌晨由黃用電腦上網，以暱稱「詩涵」登入「UT聊天室」，與一名暱稱「新竹找妹約」的男子搭訕，交換手機號碼，沒多久黃再與對方聯繫，佯稱願意性交易，兩人約在新竹市一處套房，等男子進房，黃就現身稱是謝的丈夫，要求對方賠償5000元，還會動用兄弟修理；新竹地院審理終結，黃被依共同犯恐嚇取財罪判刑6月。
法官審酌，黃男犯共同恐嚇取財罪，使告訴人男子當場交付現金5000元，且未分配給共犯謝女，這部分應屬於黃的犯罪所得，案後黃與告訴人達成和解，依和解筆錄內容賠償對方5000元，該部分犯罪所得實質上等同已發還告訴人，且與黃達成不予聲請沒收的協商合意，因此將黃依共同犯恐嚇取財罪判刑6月，易科罰金18萬元。
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